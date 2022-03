Faydaları sayarak bitirilemeyecek en iyi gül yağı markaları

Gül yağı, gül bitkisinin yapraklarının özel işlemlerden geçmesi sonucu elde ediliyor. 4 ton gül yaprağından sadece 1 kilo gül yağı elde edilebiliyor. Bu nedenle oldukça kıymetli bir yağ. Birçok kozmetik üründe kullanılan gül yağı yüksek enerji yayıyor, stresinizi alıyor ve sizi rahatlatıyor. Haydi, en iyi gül yağı markalarına ve kaliteli ürünlere bir göz atalım.

1. Daha canlı bir cilt için Huncalife Essentials Gül Yağı

Gül yağı faydaları saymakla bitmeyen doğal bir mucize. Doğal gül yağı yüze faydaları nedeniyle de oldukça sık tercih edilen bir ürün. İçerisinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde cildinizi kirden arındırıyor, daha canlı ve genç görünmenizi sağlıyor. Dilerseniz gül yağını su ile incelterek makyaj temizleyici olarak kullanabilirsiniz. Bazı cilt problemlerinden kurtulmak için gül yağını tereddüt etmeden tercih edebilirsiniz. Size bu faydaları sağlayacak ürünlerden biri olan Huncalife Essentials Gül Yağı, sabahın erken saatlerinde toplanan en taze gül yapraklarından üretiliyor. Gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

2. Cilt lekelerinden kurtulmaya ne dersiniz?

Gül yağı cilde faydaları sayesinde son zamanlarda oldukça sık tercih ediliyor. Kullandığınız ürünün en iyi gül yağı olması da oldukça önemli. Maia MC Gül Yağı, doğal içeriği ile pek çok ihtiyacı karşılıyor. Etkili anti aging bileşenler içeren gül yağını, rutin cilt bakımı ve temizliği için kullanabilirsiniz. Cildinde lekelenme meydana gelen kişiler, gül yağını kullanarak lekelerden kurtulabilir. Aynı zamanda hücre onarımını hızlandıran gül yağını yaraların hızlı iyileşmesi için de cildinize uygulayabilirsiniz. Bir miktar gül yağı ile cildinize yapacağınız masaj kan dolaşımını hızlandırarak cildinizi canlı bir görünüme kavuşturacak.

3. Gül yağı ile ışıltılı saçlara sahip olabilirsiniz

Gül yağı saça faydaları ile de dikkat çekiyor. Özellikle kurumaya daha çok meyilli olan kıvırcık saçlarda kullanıldığında gül yağı saçtaki nem oranını artırıyor. Anti-inflamatuar özelliği sayesinde saç derisinde oluşan sedef veya kepek gibi sorunların giderilmesini sağlıyor. Peki, saç için gül yağı nasıl kullanılır? Gül yağını saçınıza kökten uca doğru uygulayabilirsiniz. Dilerseniz şampuanınızın veya diğer saç bakım ürünlerinizin içerisine birkaç damla gül yağı ekleyerek etkisini arttırabilirsiniz. Bu aşamada size harika bir önerimiz var: Tarihi Sultan Ahmet Baharatçısı Gül Yağı. Yoğun ve etkileyici bir kokuya sahip olan ürün, gül yapraklarının distilasyon işleminden geçmesiyle elde ediliyor.

4. Sakinleşmenizi ve rahatlamanızı sağlayan hoş bir koku

Tüm kokular arasında en fazla titreşimi yayan gül yağı; saflığı, sevgiyi ve sadeliği simgeliyor. Yoğun bir üretim sürecinden geçen Olessentia Gül Uçucu Yağı, %100 saf ve organik bir ürün. Temiz içeriği ile ürünü birçok alanda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Alternatif bir tedavi yöntemi olan aromaterapide gül yağı en sık tercih edilen yağlardan. Sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi sayesinde kan basıncını ve solunum hızını dengeliyor. Anksiyete ve depresyon belirtilerini azaltmakta da oldukça başarılı. Buhurdanlığa veya difizöre ekleyeceğiniz birkaç damla gül yağı hem odanızın havasını temizleyecek hem sakinleşmenizi ve rahatlamanızı sağlayacak.

5. Gül yağı ile kas ağrılarından kurtulun

Ağrı kesici özelliğe sahip olan Talya Gül Yağı ile kas ağrıları, ödem ve burkulma sancısı gibi problemleri azaltabilirsiniz. ''Gül yağı cilde nasıl uygulanır?'' diye merak ediyor olabilirsiniz. Gül yağını cildinize uygulamadan önce badem yağı gibi taşıyıcı bir yağ ile seyreltmeniz gerekiyor. Ağrıyan bölgeye bir miktar yağ ile masaj yaparak gül yağının ağrı kesici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Kabızlık problemi yaşıyorsanız yine aynı karışımı karın bölgenize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda sade gül yağını bir bardak su içerisine birkaç damla ekleyerek de tüketebilirsiniz.

6. Gül yağı ile kırışıklıklara elveda

Asırlardır genç ve kusursuz bir cilde sahip olmak isteyen kadınlar gül yağının besleyici etkisinden faydalanıyor. Cilt sıkılaştırma, leke giderme, nemlendirici ve kızarıklık giderme gibi birçok faydası bulunan Luxy Bio %100 Doğal Gül Yüz Yağı organik bir ürün. İçerdiği vitamin, antioksidan ve mineraller ile cilt bakımının vazgeçilmez parçası haline gelen Luxy Bio Gül Yağı kullanımı oldukça zahmetsiz bir ürün. A ve C vitaminlerini barındıran gül yağıyla cildinizde oluşan kırışıklıklardan kolayca kurtulabilirsiniz. Ürünün bu etkisinden faydalanmak için gül ve tatlı badem yağını yarı yarıya karıştırarak temiz cildinize uygulayabilirsiniz.

7. Gül yağını her an yanınızda taşımayı ister misiniz?

Bakır ibriklerde, eski usulde damla damla ve sınırlı sayıda üretilen Akita %100 Doğal Gül Yağı Roll On, özel başlığı sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor. 1 ml'lik küçük şişesi ile çantanıza atıp dışarı çıkabilir ve ihtiyacınız olan her an kullanabilirsiniz. Benzerleri arasında en yüksek frekansa sahip olan gül yağı sayesinde enerjinizi yükselterek her an mutlu hissetmek mümkün. Cilt üzerindeki faydaları saymakla bitmeyen gül yağını, gül suyu ile temizlenmiş cildinize uygulayarak daha eşit ve kolay dağılmasını sağlayabilirsiniz. Egzamalı veya alerjik bir cilt tipine sahipseniz doğal içeriğe sahip bu ürünü güvenle tercih edebilirsiniz.

8. Gül yağı ile bebeğinizin cildini nemlendirebilirsiniz

Özellikle yenidoğanlarda cilt kuruluğu sık rastlanan bir durum. Bu nedenle bütün anneler bebeği için doğal içeriğe sahip bir ürün arıyor. Bebeğinizin cildini nemlendirmek ve cilt kuruluğunu önlemek için gül yağından yardım alabilirsiniz. Bebekler için özel olarak üretilen Bade Natural Gül ve Tatlı Badem Bebek Yağı tüm annelerin işini kolaylaştırıyor. %100 doğal hammaddelerle üretilen bu ürünün içerisinde gül yağı, tatlı badem yağı, zeytinyağı, jojoba yağı, aynısefa yağı, E vitamini ve lavanta yağı yer alıyor. Bade Natural Bebek Yağı'nı doğal içeriği sayesinde gönül rahatlığı ile bebeğiniz için tercih edebilirsiniz.

9. Arifoğlu Saf Gül Yağı

En iyi gül yağı markası yarışını açık ara önde götüren Arifoğlu ile cildiniz güvenilir ellerde. Peki, her derde deva olan Arifoğlu gül yağı nasıl yapılır? Arifoğlu Saf Gül Yağı, özenle seçilen gül yapraklarından elde ediliyor. Gül yağı için kullanılan gül yaprakları sabahın erken saatlerinde güneş doğmadan toplanıyor ve bu yapraklar su buharı distilasyonu yöntemiyle gül yağına dönüştürülüyor. Zahmetli süreçler sonucunda elde edilen gül yağı çok kıymetli bir yağ bu nedenle küçük bir damlası bile oldukça etkili. Son olarak küçük bir öneri: Arifoğlu Saf Gül Yağı ile beyaz bal mumunu ve tatlı badem yağını karıştırarak nemlendirici dudak kremi yapabilirsiniz.

10. Gül yağı ile enerjinizi yükseltin

320 MHz frekansa sahip olan Isparta gülü kokusunun ruhani inancı güçlendirdiğine inanılıyor. Osmanlı döneminde şifahanelerde en çok kullanılan bitki olması da oldukça dikkat çekiyor. İnsan beyni uyandığında 320 Mhz enerji yaymakta, gün içerisinde bu enerji yavaş yavaş düşüyor. Yanınızda taşıyacağınız gül yağını kokladıkça enerjinizi tekrar yükseltebilirsiniz. Bakır ibriklerde üretim yapan en iyi gül yağı markası Tiyrus, organik gül uçucu yağını saflığını koruyarak büyük özenle üretiyor. Bu doğal yağ Isparta güllerinden elde ediliyor. Damla damla üretilen bu yağ, altın gibi kıymetli.