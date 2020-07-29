Faydaları saymakla bitmeyen arı sütünü herkes içemiyor! Eğer siz de o gruptaysanız...

Öyle bir madde düşünün ki, bir arının 2 katı büyüklüğe, 40 katı fazla bir ömre sahip olmasına neden oluyor. Böyle bir madde insanlarda da aynı etkiye sahip midir?
ARI SÜTÜ NEDİR?
Arı sütü genç işçi arıların kraliçe arı (ergin ana arı) ve larvaları beslemek amacıyla salgıladığı bir maddedir. Bu madde depo edilmeden, salgılanır salgılanmaz tüketilir. İşçi arılar da aslında dişidir ancak ana arı gibi sürekli yumurta üretme özellikleri yoktur. Bu farkın oluşmasındaki etken arının beslenmesidir. Larva eğer polenle besleniyorsa işçi arı, arı sütü ile besleniyorsa ana arı olur. Arı sütü ile beslenen ana arı işçi arılara göre daha kısa sürede gelişir, daha uzun yaşar, daha çok yumurta bırakır. Ana arının diğerlerinden farklı özelliklere sahip olması arı sütü ile ilişkilendirilip insanlarda da benzer etkiye neden olup olmayacağı merak konusu olmuş ve bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
ARI SÜTÜNÜN YAPISI
Arı sütünün yapısının büyük çoğunluğu (2/3'ü kadar) sudan oluşuyor. Su harici ise protein, şeker, yağ ve mineraller bulunuyor. B1, B2, B6 vitaminleri, C vitamini, folik asit gibi vitaminlerce de zengin bir yapıya sahiptir. Keskin kokulu, ekşi lezzete sahip bu sıvı içeriğindeki maddelerin etkinliğinin devam edebilmesi için toplanır toplanmaz dondurulur.
ARI SÜTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞINA OLAN YARARLARI
Antidiyabetik etkisiyle kan şekerini düşürür.
Yaşlanmayı geciktirir
Yara iyileşmesini ve doku onarımını hızlandırır.
Antitümoraldır, yani tümör ve kanser oluşumunu engeller.
Antimikrobiyal özelliğiyle E.coli, S.aureus, Salmonella, Bacillus subtilis, Proteus gibi bakteriler üzerinde öldürücü etkiye sahip olduğu biliniyor.
Antioksidan etkisiyle vücudun kendini onarmasına ve vücutta çeşitli reaksiyonlar sonucu açığa çıkan zararlı maddelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.
Tansiyon düşürücü etkiye sahiptir.
Karaciğeri yeniler ve korur.
Bahsedilen yararlar bilim insanlarının, insanlar ve hayvanlar üzerinde arı sütünün etkilerini araştırmalarının sonuçlarıdır. Bu yararların yanı sıra arı sütü bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Özellikle astım hastasıysanız ya da başka maddelere ve yiyeceklere karşı alerjiniz olduğunu biliyorsanız arı sütünü dikkatli kullanmanız gerekiyor. Az miktarda arı sütü ile başlayıp reaksiyon görmemeniz durumunda aldığınız miktarı artırarak güvenli şekilde tüketimin sağlayabilirsiniz. Ayrıca arı sütü bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle sürekli kullandığınız bir ilacınız varsa ve arı sütü takviyesi kullanmak istiyorsanız öncelikle doktorunuza danışın.
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