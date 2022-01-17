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Faydaları saymakla bitmeyen enfes ve saklı lezzet teff ununu yakından tanımaya ne dersiniz?

17.01.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Etiyopya'dan buralara kadar uzanıp gelen teff unu, adeta saklı bir lezzet olarak karşınıza çıkıyor. Faydaları ve kullanım şekilleri itibariyle dikkatleri üzerine çeken teff unu, sağlıklı beslenmek isteyenlerin ilk adresi olmaya başladı. Siz de bu hoş lezzeti yakından tanıyıp, mutfağınıza misafir etmeye ne dersiniz?

Faydaları saymakla bitmeyen enfes ve saklı lezzet teff ununu yakından tanımaya ne dersiniz?

Teff unu, glüten içermeyen yapısıyla öne çıkıyor. İçeriğindeki değerli bitki özleri farklı faydalar sunuyor. Bundan kısa bir süre önce adı duyulmaya başlayan teff unu, yakından tanıdığınız zaman tam da damak zevkinize uyacak türden. Pek çok kişinin bilmediği, ama yakın zamanda ilgi göstereceği teff ununun faydalarını keşfetmeyi isterseniz yazımız tam size göre!

MERAK UYANDIRAN TEFF UNU NEDİR?

Minik tohum detaylarına sahip teff unu, aynı zamanda "dünyadaki en küçük tahıl tanesi" şeklinde de ifade ediliyor. Doğum yeri Kuzey Etiyopya olan teff unu, daha şimdiden başka ülkelerde de yetiştirilmeye başlandı. Tohumları kırmızı, beyaz ve kahverengi olmak üzere 3 farklı renk tonuna sahip. Dolayısıyla her birinin faydaları da ayrı. Bu sayede tuzlu ya da tatlı gibi farklı besinlerde dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

LEZZETİYLE BEĞENİ KAZANAN TEFF UNU FAYDALARI

Teff unu faydaları için bir hayli uzun liste yapmak mümkün. En belirgin ve dikkat çeken faydalar ise kısaca şöyle;

  • Yüksek oranda demir, C vitamini, fosfor, magnezyum ve kalsiyum içeriyor.

  • Glütensiz yapısından dolayı glüten intoleransı bulunanların ve çölyak hastalarının güven içinde tüketebilecekleri bir besin.

  • Kahvaltı sofralarında tüketilmesi, gün boyu enerjik olmanızı sağlıyor.

  • Tam anlamıyla bir protein deposu.

  • Yağ yakımını büyük oranda hızlandırıyor. Bu detay özellikle diyet yapanların ilgisini çekeceğe benziyor.

  • Sindirim sistemine olumlu yönde etki ediyor. Kabızlık sorununuz varsa artık çözümü de basit.

BU KADAR FAYDALI TEFF UNU NASIL KULLANILIR?

Teff ununun kullanımı oldukça basit. Standart beyaz un kullanarak yaptığınız tüm tariflerde teff ununu kullanmanız mümkün. Ancak glüten içermeyen teff unuyla yapılan hamur işlerinde yumuşak kıvam tutturmak pek de kolay olmuyor. Bu nedenle diğer unlarla karıştırıp kullanabilirsiniz. Krep ya da ekmek yaparken rahatlıkla tüketebilirsiniz. Fakat alerjik reaksiyonlara karşı tüketmeden önce doktora danışmanızda fayda var.

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Etiyopya
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