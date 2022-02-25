Faydalarını duyan aktara koştu: Sinirleri yatıştırır, ödem attırır, göğüsleri büyütür...

Şerbetçi otu nedir, şerbetçi otu faydaları nelerdir, şerbetçi otu nasıl kullanılır gibi sorular son dönemde pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Şerbetçi otu faydalarını öğrenenler ise satın almak için aktarlara akın etti.

Şerbetçi otunun sağlık açısından çeşitli faydaları bulunmaktadır. Türkiye’de en çok Bilecik’te şerbetçi otu ekimi yapılmaktadır. Şerbetçi otu kurutulduktan sonra uçucu yağlar, acımsı maddeler, öz reçineler, mum ve tanen gibi maddelerde kullanılmaktadır.

ŞERBETÇİ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kadınlar tarafından en çok şikâyet edilen konulardan biri olan göğüs büyütme şerbetçi otu sağlanabilir. Şerbetçi otu kullanımı kadınların vücudunda östrojen hormonunun salgılanmasında artış sağlar ve bunun sonucunda da göğüslerde büyüme görülür.