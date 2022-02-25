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Faydalarını duyan aktara koştu: Sinirleri yatıştırır, ödem attırır, göğüsleri büyütür...

25.02.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şerbetçi otu, az bilinen inanılmaz faydalarıyla birçok kişinin gündemine zirveden giriş yaptı. Bazı kanser türleri ile mücadele etmesinin yanı sıra sakinleştirici etkisi olan şerbetçi otu, göğüsleri küçük olan kadınların da imdadına yetişiyor. Sakinleştirici özelliği olan şerbetçi otu; hazımsızlığa, romatizma ağrılarına iyi gelerek kolesterolü düşürür.

Faydalarını duyan aktara koştu: Sinirleri yatıştırır, ödem attırır, göğüsleri büyütür...

Şerbetçi otu nedir, şerbetçi otu faydaları nelerdir, şerbetçi otu nasıl kullanılır gibi sorular son dönemde pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Şerbetçi otu faydalarını öğrenenler ise satın almak için aktarlara akın etti.

Şerbetçi otunun sağlık açısından çeşitli faydaları bulunmaktadır. Türkiye’de en çok Bilecik’te şerbetçi otu ekimi yapılmaktadır. Şerbetçi otu kurutulduktan sonra uçucu yağlar, acımsı maddeler, öz reçineler, mum ve tanen gibi maddelerde kullanılmaktadır.

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ŞERBETÇİ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kadınlar tarafından en çok şikâyet edilen konulardan biri olan göğüs büyütme şerbetçi otu sağlanabilir. Şerbetçi otu kullanımı kadınların vücudunda östrojen hormonunun salgılanmasında artış sağlar ve bunun sonucunda da göğüslerde büyüme görülür.

  • Uykusuzluğa iyi gelir
  • Sinirleri yatıştırır
  • Gerginlik, sinirlenme hali ve heyecana karşı yatıştırıcı etkisi gösterir
  • Sakinleştiricidir
  • İştah arttırır
  • İdrar söktürücüdür
  • Ödem attırır
  • Hazımsızlığa iyi gelerek sindirimi rahatlatır
  • Adet düzensizlerine iyi gelir
  • Kolesterolü düşürür
  • Bağırsakları rahatlatır
  • Romatizma ağrılarına iyi gelir
  • Vücudu güçlendirir
  • Kanı temizler
  • Midenin öz suyunu arttırarak sindirime yardım eder
  • Prostat kanseri, meme kanseri ve yumurtalık kanseri gibi birçok kanser türlerine karşı fayda sağlar.

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