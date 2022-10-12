Faydalarını duyan markete koşuyor! Vücudu baştan aşağı yeniliyor, kolesterolden ve kanserden koruyor

Sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getirmiş kişilerin sıklıkla tükettiği maş fasülyesi özellikle vejetaryenlerin en önemli protein kaynakları arasında bulunuyor. İçeriğinde bulunan yüksek protein miktarı ve zengin vitaminler maş fasulyesinin faydalarını artırıyor. Lif içeriğinin fazla olması nedeniyle daha uzun süre tok kalmayı sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Maş fasulyesinin bağırsak sağlığında da etkili sonuçları bulunuyor. Maş fasulyesinin faydalarını duyanlar bu gıdadan vazgeçemiyor.

MAŞ FASULYESİ FAYDALARI

Kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor

Kan şekeri seviyesini kontrol ediyor

Sindirim sistemini düzenli çalıştırıyor

Karaciğer yağlanmasını azaltıyor

Kalp krizi ve felç riskini azaltarak kan dolaşımını artırıyor.

İçeriğindeki yüksek protein sayesinde vejetaryenların sık tercih ettiği besinler arasında yer alıyor.

Soğuk algınlığına karşı vücudu koruyarak bağışıklık sistemini koruyor.

İçerdiği mineraller ile saç ve tırnakların güçlü bir şekilde uzamasını destekler. Cildin sağlıklı görünümünü korumasına da yardım eder.

Bağırsakların çalışmasını düzenler. İyi bir lif kaynağıdır ve boşaltım sistemi için oldukça faydalıdır.

Toksinlerin vücuttan atılmasına ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

Göz sağlığı için de etkilidir. İçinde yer alan vitamin ve mineraller ile gözlerin düzgün çalışmasını destekler.

Karaciğerin görevini başarılı bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olur.

Sinir sistemine iyi gelir. Stresle başa çıkmanıza yardım eder.

Maş fasulyesi antioksidan özellikleriyle bilinir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sahip olduğu vitamin ve mineraller ile hastalıklara karşı dirençli olmanızı sağlar. Özellikle kış döneminde çorba şeklinde tüketerek vücudunuzun güçlenmesine katkı sunabilirsiniz.

İçeriğindeki lizin sayesinde dudaklarda uçuk oluşumunu önler.

Demir, kalsiyum ve magnezyum deposu olduğu için saç dökülmelerine karşı etkili olur.

İçerisindeki proteaz inhibitörleri sayesinde tümör oluşumuna engel olur. Kanser riskini azaltarak özellikle kadınlarda meme kanseri oluşumuna engel olur.

MAŞ FASULYESİ NASIL KULLANILIR?

Maş fasülyesi son derece basit şekilde hazırlanarak tüketilen bir bakliyattır. Vitamin ve mineral açısından son derece zengin olan maş fasülyesi ayrıca magnezyum deposudur. Maş fasülyesini haşlamak için yıkadıktan sonra tencereye alınır. Tencereye üzerini 3-4 parmak geçecek kadar su konulur. Orta ateşte yaklaşık 15 dakika haşlanır. Haşlanan maş fasülyesi suyu süzüldükten sonra yemeklerde ve salatalarda afiyetle tüketilir.

