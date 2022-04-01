Faydalarını duyunca kesinlikle almak isteyeceğiniz amla yağı kullanıcı yorumları

Genetik faktörlerin yanında stres, hava değişimi ve mevsim geçişleri gibi etkenler de saç sağlığını büyük ölçüde etkiliyor. Kendinize en uygun ürünü bularak daha sağlıklı ve canlı saçlara sahip olabilirsiniz. Besleyici ve nemlendirici özelliğiyle dikkat çeken amla yağı, pek bilinmese de bu konuda en etkili ürünlerin başında geliyor. Yazımızda amla yağı yorumları, amla yağının özellikleri ve faydaları gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan tüm soruların cevabını öğrenmek için buyurun detaylar!

Amla yağı

Amla yağının özellikleri

Saç, dört mevsim boyunca bakıma ihtiyaç duyar. Sıcak havalarda nemini kaybedebileceği gibi soğuk havalarda kuruyup sertleşebilir. Olumsuz sonuçların önüne geçmek ve yeni problemlerin oluşmasını önlemek için önerilen amla yağı, tüm saç tiplerinin güvenle kullanabileceği besleyici ve nemlendirici bir bakım yağı. Hindistan'da yetişen amla meyvesinin özünden elde edilen yağ, saç bakımında kullanılan oldukça şifalı bir ürün.

Zengin içeriğinin yanı sıra keskin bir kokuya sahip olduğu için kokusunun etkisini azaltmak ve daha ferah hâle getirmek amacıyla genellikle amla özü ve Hindistan cevizi yağı karıştırılarak elde edilir.

Bektaşi üzümü yağı olarak da bilinen amla yağı, saça canlılık ve parlaklık verir. Zengin bir C vitamini kaynağı olmasının yanı sıra saça iyi gelen birçok mineral içerir.

Düzenli kullanımda birçok saç probleminin önüne geçer. Genel olarak kullanım alanı saç olarak bilinse de cilt bakımında da kullanılır.

Doğal bir saç toniği olan amla yağı, içerdiği antioksidanlarla saç derisinin temizlenmesini ve nefes almasını sağlar.

Ferahlatıcı etkisiyle masaj yağı olarak da kullanılabilir. Sakal bölgesine masaj yapıldığında sakalların çıkmasını hızlandırırken kabızlık problemi için tedaviyi destekleyici ürün olarak kullanılabilir.

Amla yağının faydaları

Amla yağı, saçlarınıza ve cildinize bakım yapabileceğiniz değerli bir yağ. Formülündeki besleyici ve yenileyici maddelerle saçları nemlendirir ve onarıcı etki gösterir.

İçeriğindeki Omega 9 yağ asidi ile saç köklerine bakım yaparak saç dökülmelerini azaltır. Özellikle ince telli saçlarda görülen kopma ve kırılmaları en aza indirir. Organik bileşenleri sayesinde saç tellerini güçlendirir ve saçları olduğundan çok daha hacimli gösterir.

Yoğun nem veren özelliğiyle saçlarınızın her zaman kuaförden yeni çıkmış gibi bakımlı ve parlak görünmesine yardımcı olur.

Düzenli kullanımda saç uzamasını hızlandırır, ipeksi ve yumuşacık saçlara sahip olmanızı sağlar.

Saç derisine masaj yaparak uygulandığında saç derisinin hava almasını sağlar.

Sıcak yaz günlerinde saç diplerinin terlemesini engeller, kepek ve konak oluşumunun önüne geçer.

Saç beyazlamasını yavaşlatır.

Kıvırcık saçlardaki elektriklenmeyi azaltarak buklelerin çok daha düzgün görünmesine yardımcı olur.

Amla yağından en etkili sonucu almak için birkaç damlasını dipten uca doğru masaj yaparak temiz saça uygulayabilirsiniz. Streç filmle ya da boneyle sararak etkisini artırabilir, bir gece boyunca saçınızda bekletebilirsiniz. Kokusu rahatsız ediyorsa 1-2 saat bekletmeniz de yeterli.

Amla yağı, saça olduğu kadar cilde de olumlu etki gösterir. Cilt bakım rutininizde kullanabilir, cildinizi nemlendirirken besleyebilirsiniz.

Amla yağı kullanıcı yorumları

Ürünü satın alanlar, saçlarının canlandığını ve çok daha parlak göründüğünü söylüyor. Kıvırcık saçlı kullanıcılar, ürünü kullanmaya başladıklarından beri buklelerin çok daha düzgün ve belirgin hâle geldiğini belirtiyor. Cansız ve kuru saçlarından şikayetçi olup Dabur Amla Yağı kullananlar, saçlarının güçlendiğini ve uzun süre nemli kaldığını ifade ediyor. Saçlarının hızlı uzamaya başladığını ve bebek saçlarının çıktığını söyleyenler de çoğunlukta. Amla saç bakım yağı kullananlar arasında kokusunun ağır ve keskin olduğunu ama etkisinden memnun kaldığını söyleyen birçok kişi de mevcut. Bazı kullanıcılar ise yağın saçı uzatmadığını ve hacim vermediğini belirtmiş. Genel itibariyle amla yağı kullananlar sonuçlardan ve etkisinden gayet memnun!

Amla yağına benzer ürünler

1. Arifoğlu Organik Hindistan Cevizi Yağı

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Arifoğlu Organik Hindistan Cevizi Yağı, saçınıza bakım yaparak uzamayı hızlandırır. Birçok saç kreminin içeriğinde de kullanılan Hindistan cevizi yağıyla derinlemesine bir saç bakımı yapabilir, yumuşacık saçlara sahip olabilirsiniz. Keçeleşmiş ve işlem görmüş saçların çok daha kolay taranmasına ve şekil almasına yardımcı olur. Hindistan cevizi yağıyla bakım yapılan saçlar, daha parlak ve sağlıklı görünür. Hindistan cevizi yağı, cilde de iyi gelir. Kuruyan ve pul pul dökülen bir cilde sahipseniz gece yatmadan önce bir parça Hindistan cevizi yağıyla masaj yapabilirsiniz.

2. Botanica Comfort Yavaş Uzayan ve Yıpranmış Saçlara Özel Argan Bakım Yağı

Botanica Comfort Yavaş Uzayan ve Yıpranmış Saçlara Özel Argan Bakım Yağı ile yıpranmış ve işlem görmüş saçlarınızı eski hâline getirebilirsiniz. Argan yağı, saç köklerini besleyerek saçların daha çabuk uzamasını sağlar. Saç tellerini güçlendirir, kopma ve kırılmaların önüne geçer. Zengin formülü sayesinde saçınızı nemlendirir, daha sağlıklı ve bakımlı görünmesine yardımcı olur. Saç bakımı için özel olarak üretilen argan bakım yağını duştan yarım saat önce saçlarınıza masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

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3. Shiffa Home Tatlı Badem Yağı

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Shiffa Home Tatlı Badem Yağı ile saçlarınıza kaybettiği nemi geri kazandırabilirsiniz. Badem yağı, besleyici içeriğiyle daha canlı saçlara sahip olmanızı sağlar. Saç uzatma özelliğiyle öne çıkan badem yağıyla saç kökleriniz güçlenir ve saçlarınız daha hacimli görünür. İçerdiği antioksidanlar ve vitaminler sayesinde saç derisi hastalıklarının önüne geçer, kaşıntıları azaltır ve kepek oluşumunu engeller. Ayrıca saç diplerinde oluşan sivilceleri tedavi eder.

4. Monoville Soğuk Sıkım Jojoba Yağı

Monoville Soğuk Sıkım Jojoba Yağı, %100 doğal jojoba çekirdeklerinden üretilmiş bir bakım yağı. Saç bakımında sıklıkla kullanılan jojoba yağı, içeriğindeki değerli vitamin ve mineraller sayesinde saç derisini besler. Saç dökülmelerini azaltır ve saçın uzamasını hızlandırır. Saç derisindeki sebum dengesini kontrol altına alarak fazla yağlanmayı engeller. Saç derisinde kepek, konak ve sivilce oluşumunun önüne geçer. Saçlarınıza jojoba yağıyla düzenli olarak masaj yaptığınızda daha hızlı uzadığını ve güçlendiğini görebilirsiniz.

5. Lailanatura Avokado Yağı

Lailanatura Avokado Yağı, herhangi bir kimyasal içermez. Tamamen doğal yollarla üretilen ürün, saçınıza ve cildinize derinlemesine bakım yapar. Kurumuş ve sertleşmiş saçları yumuşatır, daha parlak görünmelerini sağlar. Saç kırıklarını ve dökülmeyi azaltır, yeni saçların çıkmasını hızlandırır. Yüksek miktarda A, E ve B vitamini içerir. Zengin içeriği sayesinde saç diplerini güçlendirir. Cildinizi beslerken kaybettiği nemi geri kazanmasına yardımcı olan avokado yağını cilt ve vücut bakımında da kullanabilirsiniz.

6. Tala Yılan Yağı

Tala Yılan Yağı, saç köklerini besleyerek kuruyan ve yıpranan saçları onarır. İnce telli saçlarda sıkça görülen kopma, dökülme ve kırılmaların önüne geçer. Saçların hızla uzamasına yardımcı olur. İşlem görmüş ve kurumuş saçların kaybettiği nemi geri kazandırırken çok daha canlı ve parlak görünmelerini sağlar. Saç diplerine masaj yaparak uygulandığında enfeksiyona bağlı rahatsızlıkları engeller. Kepek oluşumunun önüne geçerek çok daha sağlıklı saçları size garantiler.