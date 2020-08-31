Faydalarıyla diğer tüm şifalı bitkilere rakip! Her derde deva...

Damar tıkanıklığını giderir. Tansiyon ve kolesterol gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Aniden gelişen kalp rahatsızlıklarına karşı korur. Kalp krizi felç ve inme gibi rahatsızlıkları engelleyerek kalp sağlığını korur.

Solunum yollarında meydana gelen rahatsızlıklar için oldukça etkili. Göğsü yumuşatır. Bronşit, astım, nefes darlığı, öksürük gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Akciğer yağlanmasını önler.

Sinir otu, yara otu, çıban otu ve pişik otu gibi isimleriyle de bilinen damar otunun yaklaşık 200 türü bulunuyor. Bitki, ilaç ve kozmetik alanında büyük ilgi görüyor. Bu otun hem yaprakları hem de tohumu kullanılır. Çay ve lapa olarak ya da bala katılarak geleneksel tıpta kullanılır. Birçok derde şifa olan bu bitki dünyanın her yerinde yetişir. Bitki vitamin, mineral ve besin açısından da oldukça zengin. Bitkinin faydalarını duyduktan sonra damar otunu daha önce bilmediğiniz için pişman olacaksınız. İşte damar otunun faydaları ...

3. Kansere Karşı Etkili

Yapılan bilimsel araştırmalara göre damar otu, özellikle de rahim kanserine karşı koruyucu bir etkiye sahip. Vücuttaki kötü huylu hücre oluşumunu engellerken tümörlü hücreleri de onarır.

4. Boşaltım Sistemini Korur

Damar otu bağırsaklardaki kötü bakterileri ve parazitleri yok eder. Boşaltım sisteminde meydana gelen enfeksiyonlara karşı etkili. Kabızlık ve ishal gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Güçlü bir idrar söktürücü olması nedeniyle ödem ve şişkinlik problemlerine iyi gelir.

5. Cilt Dostudur

Deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Çıban, apse, dolama ve siğil gibi problemlere iyi gelir. Yaraların hızlı iyileşmesini sağlar. Böcek ısırıkları, pişik ve tahriş gibi rahatsızlıkları giderir. Mantar ve sedef hastalığına iyi gelir. Sivilceleri azalttığı ve cilt lekelerini giderdiği için kozmetik alanında kullanılır. Sinir otu çayı cilde sürüldüğünde deri hastalıklarını ve siyah noktaları giderir. Cilde parlaklık verir.

6. Karaciğeri Korur

Damar bitkisi, karaciğer yağlanmasını önler. Karaciğerin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Karaciğerden pis kan yayılmasını engeller.