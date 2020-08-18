Faydasını görmek için siyah maskeyi bu şekilde kullanmalısınız!

Yüzyıllardır toprağın altında antioksidan özelliğini koruyan polifenollerin doğal yapısını bozmadan üretilen siyah maske, cildinizi arındırarak mucizeler yaratır. Cilt sorunlarına son veren maske, cildinizin yeni bir döneme başlamasını sağlar. Rengini yaban mersini, turunçgil, ahududu ve çilek gibi bulunduğu bitkilerin doğal özütlerinden alan siyah maske, kolay bir şekilde kullanılarak sağlıklı bir görünüm vadeder.
IŞILTILI BİR CİLDİN VAZGEÇİLMEZİ: SİYAH MASKE
Cilt bakımının temelini oluşturan polifenoller, toprak altında mineral bakımından oldukça zengin hale gelir. İçerisinde yer alan kalsiyum, çinko ve potasyum gibi mineraller sayesinde ciltteki bakterileri yok ederek pürüzsüz bir görünüm sunar. Hemen hemen her cilt tipine uygun olan maske, kolay bir kullanım şansı tanır. Özellikle burun üzerinde oluşan pütürlü görünümden sıkıldıysanız, siyah maske yardımınıza yetişir.
Siyah noktalardan ve yağlanmadan kurtulmak da artık imkansız değil! Siyah maske ile cildinizi temizleyebilir ve bebek gibi bir görünüme kavuşabilirsiniz. Işıltılı ve sağlıklı bir cilde ulaşmanın en pratik yolu siyah maskeden geçer.
SİYAH MASKE NASIL KULLANILIR?
Cilt bakım rutininin ilk adımı olan temizleyici kullanımı, siyah maskeden önce de mutlaka yapılmalıdır. Böylece, maskenin gözeneklere ulaşması kolaylaşır.
Siyah maskeyi el ya da yumuşak kıllı bir fırça yardımıyla -göz çevresi hariç- alın, yanak, burun ve çenenize eşit bir şekilde yumuşak hareketlerle masaj yaparak sürüp katman oluşturmasına izin vermelisiniz. Maskenin yaklaşık 30 dakika, siyah noktalarınız yoğun ise ekstra 15 dakika daha, kurumasını bekleyip soyabilirsiniz. Sonrasında, ılık su ile yıkayıp nemlendirici kreminizi sürebilirsiniz. Maskeyi yaptıktan birkaç saat sonra ya da o gün makyaj yapmamanız maskenin faydasını artırabileceği gibi cildinizin nefes alıp dinlenmesini sağlar. Haftada en az 1, en fazla 2 kere uygulayarak hayallerinizi süsleyen cilde kavuşabilirsiniz.
SİYAH MASKE İLE CİLT SORUNLARINA SON!
İlk uygulama ile ciltteki gözenekleri açan siyah maske, düzenli kullanımda ikinci uygulamadan itibaren gözle görülür şekilde parlak ve sağlıklı bir cilt vadeder. Sayısız faydaya sahip olan siyah maske, gözünüze takılan tüm cilt sorunlarına son verebilecek niteliktedir. Ciltteki ölü derileri temizleyerek yenilenmenizi sağlar. Uygulama sonrasında hissedeceğiniz ferahlama, cildinizin nefes aldığının göstergesidir. Kızarıklık ve şişlik ile birlikte kırışıklıkların da büyük oranda azalmasına yardımcı olan maske, detoks etkisi yaratır. Çevresel etkilerin yarattığı sorunları gidermesiyle birlikte hücre yenilenmesine de katkı sağlar. Düzenli kullanımda, cildinizin yumuşak ve parlak bir görünüme kavuştuğunu fark edebilirsiniz.
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