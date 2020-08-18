Faydasını görmek için siyah maskeyi bu şekilde kullanmalısınız!

Yüzyıllardır toprağın altında antioksidan özelliğini koruyan polifenollerin doğal yapısını bozmadan üretilen siyah maske, cildinizi arındırarak mucizeler yaratır. Cilt sorunlarına son veren maske, cildinizin yeni bir döneme başlamasını sağlar. Rengini yaban mersini, turunçgil, ahududu ve çilek gibi bulunduğu bitkilerin doğal özütlerinden alan siyah maske, kolay bir şekilde kullanılarak sağlıklı bir görünüm vadeder.

IŞILTILI BİR CİLDİN VAZGEÇİLMEZİ: SİYAH MASKE

Cilt bakımının temelini oluşturan polifenoller, toprak altında mineral bakımından oldukça zengin hale gelir. İçerisinde yer alan kalsiyum, çinko ve potasyum gibi mineraller sayesinde ciltteki bakterileri yok ederek pürüzsüz bir görünüm sunar. Hemen hemen her cilt tipine uygun olan maske, kolay bir kullanım şansı tanır. Özellikle burun üzerinde oluşan pütürlü görünümden sıkıldıysanız, siyah maske yardımınıza yetişir.

Siyah noktalardan ve yağlanmadan kurtulmak da artık imkansız değil! Siyah maske ile cildinizi temizleyebilir ve bebek gibi bir görünüme kavuşabilirsiniz. Işıltılı ve sağlıklı bir cilde ulaşmanın en pratik yolu siyah maskeden geçer.