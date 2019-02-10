Piyanist ve besteci Fazıl Say, Ordu'da konser verdi.

Say, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki konserde kendisine ait "Kara Toprak" ve "İzmir Süiti"nin yanı sıra Ludwig Van Beethoven'ın "La Majör" isimli eserini seslendirdi.

Çok sayıda müzikseverin izlediği konser, yaklaşık 70 dakika sürdü.

Konserin ardından vatandaşlar, AA'ya yaptıkları açıklamada, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ı Ordu'da görmekten ve onun eserlerini dinlemekten mutlu olduklarını dile getirdi.

Say, bugün saat 20.00'de aynı merkezde bir konser daha verecek.

