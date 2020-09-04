Fazla kilo koronavirüs tedavisini zorlaştırıyor mu?

Obezite ve sağlıksız beslenme tüm dünyanın sağlık sorunları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Artan nüfus ve koronavirüs gibi beklenen salgınlarda kilo problemlerinin insanlar üzerinde daha da kötü etkileri olacağına dair uzmanlar uyarılarına devam ederken Doç. Dr. Haluk Saçaklı da koronavirüste obezite tehlikesine dikkate çekti. Dengeli beslenme ve koronavirüsten korunmak için bilinçli egzersiz yapılması hakkında önerilerde bulunan Doç. Dr. Haluk Saçaklı fazla kiloluların akciğer kapasitesinin daha düşük olduğunu belirterek, “Bu durum kana ve bedene oksijen sağlamanın daha zorlaşmasına neden olur. İnsanlar şişman oldukları için daha fazla oksijene ihtiyaç duyarlar bu ise organ sistemlerinin daha büyük bir baskıya maruz kalması anlamına gelir. Koronavirüs gibi enfeksiyonlarda bu ciddi bir sorun olabilir. Organlara yeterince oksijen ulaşamamasından dolayı beden sonunda yorgun düşer. Obezlerde vücudun virüse karşı savunma sistemlerinin, ideal kilolu kişilere göre daha zayıftır” diye konuştu.

'DOĞAL VE DENGELİ BESLENİN' Bağışıklığın antioksidan maddeler ile güçlendirilebileceğini ifade eden Doç. Dr. Haluk Saçaklı, “Doğal ve dengeli beslenin. C, E ve A vitaminlerinden, demir, magnezyum, selenyum ve çinkodan zengin besinleri tercih edin. Öne çıkan besinler ise maydanoz, portakal, havuç suyu, soğan, sarımsak, domates, patates, kayısı, hurma, badem, ceviz, zencefil, zerdeçal, hibiskus, ekinezya, kuşburnu, ıhlamur, karanfil, doğal bal olarak sıralanabilir” dedi. 'AKCİĞERLERİN SAVUNMA SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREBİLİRSİNİZ' Doğru nefes alıp verme ile bağışıklık sisteminin güçlendirileceğini açıklayan Saçaklı, “Vücutta günde yaklaşık 15 - 20 milyar ölü hücre kalıntısı taşınıyor. Vücudun tüm bu yüklerin üstesinden gelebilmesi için, kanın yeterli oksijeni organ ve dokulara taşıması gerekir. Dolayısıyla lenf sistemi de çok iyi çalışacak ki, bu kadar büyük hafriyatı atabilsin. Derin ve karından alacağınız soluk alıp verme ile akciğerlere yeni havanın oluşmasına ve yabancı gazında alveollerden daha çabuk uzaklaştırılmasını sağlayarak akciğerlerin savunma sistemini güçlendirirsiniz” diye konuştu.