Fazlalıklarınızı pareo ile kamufle edebilirsiniz! Plajda şık ve zarif görünmenin sihirli aksesuarı

Kadınlar her yerde şık olmayı ister. Denizde, plajda hem modern görünmek hem de rahatsız olduğunuz fazlalıklarınızı saklamak için pareolardan destek alabilirsiniz. İsterseniz herhangi bir şalı pareo gibi kullanabilir ve hoş bir görüntü yakalayabilirsiniz. Peki pareo nasıl doğru kullanılır?

Belden pareo bağlamanın 3 çeşit şekli vardır.

GÖBEĞİNİZİ SAKLAYABİLİRSİNİZ

Göbek bölgenizi saklamak istiyorsanız; belin etrafında kumaşı döndürüp, ortada düğümleyebilirsiniz. Böylelikle karnı kapatacak bir görüntü olur. Kalçanızı sardığı için göğüs açınız ile bir uyum yakalayacak ve bedeniniz kum saati şeklinde görünecektir. Renk tercihinizi mayo veya bikininizin renk tonlarında yapmanız görsel bütünlük oluşturacağı için sizi daha fit gösterecektir.

DAHA İNCE GÖRÜNEBİLİRSİNİZ

Basenlerinizi saklamak istiyorsanız; pareonun iki ucu da mayonun içine sokarak kullanmalısınız. Bu kullanım şekli basenleri kamufle edecektir ve sizi olduğunuzdan daha zayıf gösterecektir. Ayrıca kalça bölgenizde selülit varsa ve siz bu durumdan rahatsızlık duyuyorsanız pareo kalçanızı kapatacağı için selülitlerinizi saklamış olacaksınız. Pareo bir nevi etek görevi gördüğü için likralı kumaşlarda daha iyi sonuç alabilirsiniz.