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Zamansız bir saç modeli ile davetlerde ışıldayın! Balerin topuzu nasıl yapılır?

Elif Yaman Elif Yaman
17.05.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar davetlere, eğlencelere erkeklerden daha çok önem verir. Güzel giyinmek, saça ve makyaja özenmek neredeyse her kadın için olmazsa olmazdır. Yaz düğünleri yaklaşırken evde kolaylıkla yapabileceğiniz, zamansız bir saç modeli arayışındaysanız bu yazı tam size göre!

Saç modası her geçen gün değişiyor. Kendimizi en güzel hissettiğimiz saç modeliyle çektiğimiz fotoğraflar bile bir süre sonra gözümüze çirkin gelebiliyor. Buna rağmen öyle bir saç modeli var ki her devirde kendinizi prenses gibi hissedebilirsiniz. Üstelik bu modeli size anlatacağımız adımlara uyarak evde kolaylıkla yapabilirsiniz.

EVDE BALE TOPUZU NASIL YAPILIR?

  • Öncelikle saçınızı tarayın ve tepeden sıkı bir atkuyruğu yapın.
  • Topuz süngerini saçınızdan geçirip tel toka ile saçınıza sabitleyin.
  • Saçınıza doygunluk vermesi için biraz krepe atın.
  • Topuz süngerini kaplayacak şekilde saçınızı süngerin üzerine yayın ve lastik toka ile saçınızı sabitleyin.
  • Kalan saçları burgu yaparak topuzun etrafına dolayın ve tel toka ile sabitleyin.
  • Dilerseniz kalan saçları burgu yerine örgü de yapabilir veya süngerin altından sıkıştırıp saçınıza daha spor bir hava verebilirsiniz.
  • Son olarak saça sabitleyici sprey sıkarak davet süresince formunu korumasını sağlayın.

Davete hazırsınız, iyi eğlenceler.

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Anahtar Kelimeler:
saç modelleri
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