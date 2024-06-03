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    4. Fazlası zararlı ama eksikliği o hastalığa yol açıyor! 'Erken dönemde hiçbir belirti göstermez'

    Fazlası zararlı ama eksikliği o hastalığa yol açıyor! 'Erken dönemde hiçbir belirti göstermez'

    03.06.2024 12:45
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    İyot yetersizliği konusunda uyarılarda bulunan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, "Guatrın en sık nedeni iyot eksikliğidir, bu nedenle iyotlu sofra tuzu kullanımı çok önemlidir. Fakat iyodun fazlasının da zararlı olduğu unutulmamalıdır" dedi.

    Fazlası zararlı ama eksikliği o hastalığa yol açıyor! 'Erken dönemde hiçbir belirti göstermez'

    Dünyada 130 ülkede önemli bir sağlık sorunu olan iyot yetersizliğinin; çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği, yetişkinlerde guatr, hatta meme kanseri gibi ciddi problemlere yol açabildiğini belirten Uzm. Dr. Esra Tutal, 1-7 Haziran İyot Yetersizliği Önleme haftası dolayısıyla bilgilendirmede bulundu. Uzm. Dr. Esra Tutal, "Guatrın en sık nedeni iyot eksikliğidir, bu nedenle iyotlu sofra tuzu kullanımı çok önemlidir. Fakat iyodun fazlasının da zararlı olduğu unutulmamalıdır" şeklinde konuştu.

    "ZEKÂ DÜZEYİNİN AKRANLARINDAN AZ OLMASINA YOL AÇABİLİR"

    İyot yetersizliğinin en olumsuz ve yıkıcı etkilerinin gözlendiği risk gruplarının doğurganlık çağındaki kadınlar, gebeler, bebekler ve çocuklar olduğunu belirten Uzm. Dr. Esra Tutal, "Bebek ve çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği, zekâ düzeyinin akranlarına göre en az 13.5 puan daha düşük olması, öğrenme yeteneği ve okul başarısında azalma, gebelerde düşük ve ölü doğum riskinde artma ve her yaşta guatr iyot yetersizliğin oluşturduğu önemli sağlık problemlerinden sadece birkaçıdır. İyot eksikliği vücutta erken dönemde hiçbir belirti göstermezken ilerleyen dönemde, tiroit bezinin büyümesine yani guatr hastalığına ve tiroit hormonu üretiminin azalmasına (hipotiroidizme) sebep olabilmektedir" diye konuştu.

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    “AŞIRI İYOT ALIMINA DİKKAT”

    Guatrın en sık nedeninin iyot eksikliği olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Esra Tutal, bu nedenle iyotlu sofra tuzu kullanımının çok önemli olduğunu fakat iyodun fazlasının da zararlı olduğunun altını çizdi.

    “GIDA TAKVİYELERİ KONTROLSÜZ KULLANILIYOR”

    Son zamanlarda yüksek doz iyot içeren çeşitli gıda takviyelerinin kontrolsüz bir şekilde kullanıldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Tutal, "Bu konuda endokrin doktorunuzun önerisi olmadan bu tür ürünleri kullanmayınız. Özellikle deniz mahsullerinde, deniz yosunlarında, iyot bakımından zengin topraklarda yetişen bitkilerde ve iyotlu tuzda bulunan eser mineral iyot, tiroit hormonlarının üretimi için esastır. Bu nedenle diyetle yetersiz iyot alımı hipotiroidizme yol açabilir. Aşırı iyot alımı ise halihazırda hipotiroidi hastalığı olan insanlarda belirtileri kötüleştirebilir" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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    Anahtar Kelimeler:
    guatr iyot eksikliği
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