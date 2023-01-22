HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. FBI, ABD Başkanı Biden'ın evinde 6 gizli belge daha buldu

FBI, ABD Başkanı Biden'ın evinde 6 gizli belge daha buldu

22.01.2023 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde 13 saat süren aramada 6 gizli belge daha bulunduğu belirtildi.

FBI, ABD Başkanı Biden'ın evinde 6 gizli belge daha buldu

Biden’ın şahsi avukatı Bob Bauer'in yaptığı yazılı açıklamada, FBI ajanlarının cuma günü Biden’in Willmington’daki evinde arama yaptığı kaydedildi. Açıklamada yaklaşık 13 saat süren aramada, Biden’in Senatoda ve başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait 6 gizli belgenin bulunduğu ifade edildi.

Yeni belgelere Adalet Bakanlığı yetkililerince detaylı inceleme için el konulurken, Biden’ın evinde yapılan aramaya gönüllü olarak izin verdiğine işaret edildi.

Açıklamada arama esnasında Başkan Biden ve eşi Jill Biden’ın hafta sonu tatili için evde bulunmadığı bilgisi de paylaşıldı.

BIDEN'IN OFİS VE EVİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı.

Biden’dan önce, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış, Biden, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" diyerek Trump’ı eleştirmişti.

Bir süredir Biden’ın ofis ve evinde gizli belgelerin ortaya çıkmasıyla şimdi de Cumhuriyetçiler Biden’a yönelik eleştirilerde bulunuyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: ABD... Gökyüzünü aydınlattı! Güvenlik kamerasına yakalandıYer: ABD... Gökyüzünü aydınlattı! Güvenlik kamerasına yakalandı
Skandal eylem kararı sonrası uyarı: Dünyada infiale neden olurSkandal eylem kararı sonrası uyarı: Dünyada infiale neden olur
Kar sevinci! "Beklediğimiz yağışa kavuştuk"Kar sevinci! "Beklediğimiz yağışa kavuştuk"
Anahtar Kelimeler:
belge biden

En Çok Okunan Haberler

O ilde adeta altın fışkıracak! Gözler cuma gününe çevrildi! 109 ton altın bulunmuştu

O ilde adeta altın fışkıracak! Gözler cuma gününe çevrildi! 109 ton altın bulunmuştu

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Kan donduran olay! Sokak ortasında 10 kurşun sıktı, sonra...

Kan donduran olay! Sokak ortasında 10 kurşun sıktı, sonra...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Günde 800 bin yolcu 24 dakikada ulaşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Günde 800 bin yolcu 24 dakikada ulaşacak

Geçen hafta harekete geçildi! Sevinçte uyuyamamışlar: Buranın altında hazine yatıyor

Geçen hafta harekete geçildi! Sevinçte uyuyamamışlar: Buranın altında hazine yatıyor

Türkiye'de kış ortasında bahar havaları artacak

Türkiye'de kış ortasında bahar havaları artacak

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.