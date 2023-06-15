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FBI'dan sansür savunması! ABD Başkanı Biden'a yönelik rüşvet soruşturmasında kriz

15.06.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Başkanı Joe Biden ve oğluna yönelik rüşvet soruşturmasında belgelerin sansürlenmesini savundu. İşte haberin detayları...

FBI'dan sansür savunması! ABD Başkanı Biden'a yönelik rüşvet soruşturmasında kriz

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Paul Abbate, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısıyken "yasa dışı para alışverişi yaptığı" yönündeki soruşturmaya ilişkin belgelerin sansürlenmesini savundu.

Washington Examiner'ın haberine göre, Abbate, Biden ve oğlunun dahil olduğu rüşvet soruşturmasıyla ilgili ABD Senatosu Yargı Komitesine ifade verdi.

Soruşturmaya ilişkin belgelerde yer alan sansürlenmiş bölümlerin varlığına yönelik eleştirileri yanıtlayan Abbate, "Belgeler, (bilgi) kaynağımızı korumak için sansürlendi." ifadesini kullandı.

Abatte, Joe Biden'ın ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, Ukraynalı bir iş insanı ile aralarında "olası bir suç teşkil edecek rüşvet ilişkisi" olduğu yönündeki konularda ise bilgi vermeyi reddetti.

Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley'nin belgelerin sansürsüz halini Senatoya getirmesini ve "yabancı uyruklu birinin Biden ve oğluna rüşvet verdiğine yönelik 17 ses kaydı olduğu" iddiasının sorulması üzerine ise, Abatte "Ses kaydı olup olmadığına dair fikrim yok." dedi.

Grassley, Biden'ın başkan yardımcısıyken yabancı bir iş insanından "yasa dışı para alışverişini" gösterdiği iddia edilen gizli belgeleri kamuya açık hale getirmesi için FBI'ya çağrı yapmıştı.

CUMHURİYETÇİ VEKİLLER VE FBI ARASINDAKİ GERİLİM

Cumhuriyetçi milletvekilleri mayıs başında FBI ile Adalet Bakanlığına mektup göndererek, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, politika kararları için "yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para alışverişinde" bulunduğuna ilişkin detayları içerdiğini iddia ettikleri belgeyi istemişti.

Ancak FBI, "adli soruşturmalara zarar verebilecek ve kişilerin mahremiyeti veya itibarını haksız yere zedeleyecek, kamuoyunda yanlış izlenimler yaratabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmanın kritik öneme sahip olduğunu" belirterek, bu konuda bilgi paylaşmayı reddetmişti.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, ilgili belgeyi vermedikleri için FBI Direktörü Christopher Wray'in "Kongreye itaatsizlikten" sorumlu tutulmasını talep etmişti.

Beyaz Saray yetkilileri, Cumhuriyetçilerin iddialarının temelsiz olduğunu ve bunun "siyasi bir gösteri" olduğunu savunuyor. (AA)

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Joe Biden FBI

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