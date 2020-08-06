FBI uyardı: Windows 7'li cihazınızı hemen güncelleyin!

Windows 7 artık ömrünü tamamlamak üzere. Ancak buna rağmen dünya üzerinde hala birçok bilgisayar Windows 7 ile çalışıyor. Bir kesim kullanıcı, Windows 7'den deyim yerindeyse vazgeçemiyor. Bu durum çeşitli güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Zira, Windows 7'nin resmi olarak 14 Ocak 2020'de ölmesiyle birlikte, siber korsanların saldırı hedefi Windows 7'li bilgisayarlar oldu. Durum öylesine riskli bir hale geldi ki, ABD Federal Soruşturma Bürosu ya da bilinen kısaltmasıyla FBI uyarıda bulunmak zorunda kaldı.

FBI WİNDOWS 7'DEKİ RİSKLER İÇİN UYARDI

FBI, Windows 7 için bir açıklama yaptı. ZDNet'in haberine göre FBI, Özel sektör bilgilendirmesi (PIN) yoluyla Windows 7 cihazların güncellenmesini istedi. Zira, FBI'a göre Windows 7 kullanıcıları güvenlik risklerine oldukça açık bir pozisyonda. Yani Windows 7'ye yönelik herhangi bir saldırıda kişisel verilerin çalınma ihtimali oldukça yüksek.

RİSKLERDEN KORUNMAK İÇİN FBI'DAN ALTIN ÖNERİLER

Windows 7 Professional ve Windows 7 Enterprise sürümleri hala Microsoft'tan güvenlik güncellemeleri alıyor. Fakat onlar da Ocak 2023'te güvenlik güncellemelerine veda edecek. FBI'ın Windows 7 kullanıcılarına önerisi ise sistemlerini son sürüme güncellemeleri, antivirüs programları kullanmaları ve iki aşamalı doğrulama çözümlerinden yararlanmaları. Aslında bu önerilere işletim sistemimiz ne olursa olsun, hepimizin uyması gerekiyor.

