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Feci kaza! Adana'da yolcu otobüsü şarampole devrildi... Çok sayıda yaralı var

18.03.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde feci bir yolcu otobüsü kazası meydana geldi. Virajı alamayan yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada 23 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Feci kaza! Adana'da yolcu otobüsü şarampole devrildi... Çok sayıda yaralı var

Feci kaza, saat 20.30 sıralarında Adana- Kadirli karayolu Hacıbeyli mevkisinde meydana geldi. Kadirli-Ankara seferini gerçekleştiren ve içinde 21 yolcunun bulunduğu Turabi Kanat yönetimindeki yolcu otobüsü, iddiaya göre sürücünün ters şeritten girdiği yan yolda virajı alamayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildi.

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23 YARALI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, muavin ve 21 yolcu, kendi imkanlarıyla otobüsten çıktı.

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Yaralılar, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan ve Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı.

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Şarampole devrilen otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Kozan
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