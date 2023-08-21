Feci kaza kamerada! Motosikletli gençler böyle ölümden döndü

Feci kaza, merkez Yıldırım ilçesi Karlıdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeye hızla çıkan G.T idaresindeki hafif ticari araca, Karlıdağ Caddesi üzerinde seyreden motosiklet çarptı.

Motosiklet sürücüsü K.K ve arkasında oturan E.K kazanın etkisiyle savrularak yere düştü. Yaralı gençler dakikalarca hareketsiz halde yerde yattılar.

Olay yerine kısa sürede gelen 112 ekibiyle hastaneye kaldırılan yaralı gençlerin durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Motosikletlinin çarpmasıyla hafif ticari araç sürücüsü önünde park halinde olan bir otomobile de çarptı.

Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

İHA

