HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Feci kaza kamerada! Motosikletli gençler böyle ölümden döndü

Feci kaza kamerada! Motosikletli gençler böyle ölümden döndü

21.08.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da motosikletli gençler, tali yoldan ana yola çıkan hafif ticari araca çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralı gençlerin durumunun iyiye gittiği bildirildi. Kaza anları, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza kamerada! Motosikletli gençler böyle ölümden döndü

Feci kaza, merkez Yıldırım ilçesi Karlıdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeye hızla çıkan G.T idaresindeki hafif ticari araca, Karlıdağ Caddesi üzerinde seyreden motosiklet çarptı.

613620a7-0b60-4a30-9351-1f4ef4543f89

Motosiklet sürücüsü K.K ve arkasında oturan E.K kazanın etkisiyle savrularak yere düştü. Yaralı gençler dakikalarca hareketsiz halde yerde yattılar.

7f5a7402-bf13-47da-8f1d-9355ed5ea704

Olay yerine kısa sürede gelen 112 ekibiyle hastaneye kaldırılan yaralı gençlerin durumunun iyiye gittiği bildirildi.

ccb87db1-0966-43dd-bf10-e5208016bdaf

Motosikletlinin çarpmasıyla hafif ticari araç sürücüsü önünde park halinde olan bir otomobile de çarptı.

53af4bf1-ae57-4ece-921f-e2fd4eae2364

Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Bak bakalım karnından ne çıktı" 12 santimlik..."Bak bakalım karnından ne çıktı" 12 santimlik...
Göktaş'tan açıklama! 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli mi olacak?Göktaş'tan açıklama! 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli mi olacak?
Bakan Şimşek AVM'de böyle görüntülendi! Yalnız başına oturup...Bakan Şimşek AVM'de böyle görüntülendi! Yalnız başına oturup...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.