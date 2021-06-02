HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Feci olay! Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi

Feci olay! Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi

02.06.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet üzerinde yolcu olarak bulunan gencin ayağı koptu. Ayağı kopan gence ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, kan kaybı nedeniyle kendinden geçen gence gerçeği söylemezken, sadece ayağında soyulma olduğunu belirttiler.

Feci olay! Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi

Kaza, gece saatlerinde Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cevdet Şan Caddesi istikametinden Şehitler Caddesi istikametine dönmek isteyen Emre B. idaresindeki 46 VF 036 plakalı otomobil, aynı cadde üzerinde tam tersi yönde hareket eden Halil İbrahim D. kontrolündeki 42 DNV 56 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan Mustafa D.’nin (15) bacağı motosiklet ile otomobil arasında sıkışarak koptu.

KİMSE AYAĞININ KOPTUĞUNU SÖYLEYEMEDİ

Feci kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ayağı kopan gence yardıma koştu. Bazı vatandaşlar, yoğun kan kaybı yaşayan ve kendinden geçen Mustafa D.’ye tampon uygularken, bazı vatandaşlar da ayağında kopma değil, soyulma olduğunu söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan panik anları ve vatandaşların ısrarla 112 acil sağlık ekiplerine ulaşma çabası ise yürekleri burktu.

4d474ae3-230c-4a42-86ef-ee44ba2d86ba

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Feci kaza sonucu ayağı kopan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep’teki bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, tedavisinin hastanede süreceği belirtildi.

Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...
Aleyna Çakır davasında yeni gelişmeAleyna Çakır davasında yeni gelişme
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

İnanılmaz görüntü! Oluşma anı saniye saniye kaydedildi

İnanılmaz görüntü! Oluşma anı saniye saniye kaydedildi

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye böyle görüntülendi

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye böyle görüntülendi

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.