Feci şekilde can vermişti! Dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza saat 02.00 sularında Ataşehir Kayışdağı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1998 doğumlu Tülin Uğurlu isimli kadın şahsa yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonet çaptı. Çarpmanın etkisiyle Tülin Uğurlu yolun kenarında park halinde olan otobüsün altına sıkıştı. Kamyonet sürücüsü arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı.

TAKSİ DURAĞINDAKİ VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Çevrede bulunan taksi durağındaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüsün altında sıkışan Tülin Uğurlu’yu sıkıştığı yerden çıkardı.

HAYATINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tülin Uğurlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Tülin Uğurlu’ya çarpıp kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

KAMERA SANİYE SANİYE KAYDETMİŞ!

Yolun karşısına geçmeye alışan kadının kamyonet çarpmasıyla hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA

