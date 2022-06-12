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Felakete ramak kaldı! Bu tarih çok konuşulur: Rekor düzeyde sıcaklıklar, orman yangınları ve sel...

12.06.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya felaketin eşiğinde. İngiltere’nin ulusal meteoroloji servisi olan Met Office'in küresel iklim araştırması büyük panik yarattı. Araştırmaya göre, önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın 1,5 dereceden fazla ısınma ihtimali yüzde 50 olarak belirlendi. Bu oran hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ayrıca, 2022-2026 yılları arasında rekor düzeyde sıcaklıkların görülebileceği vurgulanırken, orman yangınları, aşırı sıcaklar ve sel gibi felaketlerin sıklıkla görülmesi konusunda da uyarı yapıldı.

Felakete ramak kaldı! Bu tarih çok konuşulur: Rekor düzeyde sıcaklıklar, orman yangınları ve sel...

2021 yılında sıcaklık ve yağış rekorları kırıldı. 2022'nin ilk altı ayında ise sel ve taşkın gibi felaketler insanlara olumsuz anlar yaşattı, yaşatmaya da devam ediyorlar. Üstelik bazı otoriteler, gelecekte bu tarz felaketlerin ve aşırı sıcakların daha çok yaşanacağını söyleyerek adeta "hazır olun" çağrısı yapıyorlar. İngiltere’nin ulusal meteoroloji servisi olan Met Office ise yeni bir raporuyla dünya çapında panik yarattı.

DÜNYA FELAKETİN EŞİĞİNDE

Met Office, Dünya Meteoroloji Örgütü ile birlikte hazırlanan Küresel iklim raporunda emisyonların son otuz yılda hızla artarken, küresel sıcaklıkların buna adım adım yükselerek yanıt verdiğinin altını çizdi.

Dünyanın ortalama sıcaklığı ilk olarak, 2015 yılında 19. yüzyılın ortalarında kaydedilen sıcaklıklar olarak düşünülen sanayi öncesi seviyelerin 1 derece üzerine çıktı. Bu aynı zamanda siyasi liderlerin, dünyayı küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 derecenin altında tutma çabalarını sürdürmeyi taahhüt eden Paris İklim Anlaşması’nı imzaladıkları yıldı.

Geçtiğimiz Kasım ayında dünya liderleri İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 İklim Zirvesi’nde 1,5 derece hedefini canlı tutma konusundaki taahhütlerini tekrarladı.

Geçtiğimiz yedi yıl boyunca, küresel sıcaklıklardaki artış 1 derece çevresinde kaldı ve 2016 ve 2020, esasen kaydedilen en sıcak yıllar oldu. Bilim insanlarına göre, yalnızca 1 derecelik ısınmayla dünya geçen yıl ABD, Avrupa ve Sibirya'da benzeri görülmemiş orman yangınları ve şu anda Hindistan ve Pakistan'ı etkileyen şiddetli sıcak hava dalgaları gibi önemli olaylar yaşıyor.

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İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK! HİÇ BU KADAR OLMAMIŞTI

Diğer taraftan araştırmacılar, önümüzdeki beş yıldan birinde küresel sıcaklıkların geçici olarak 1,5 derecenin üstüne çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu konusunda uyardı. Önümüzdeki beş yıldan birinde geçici olarak 1,5 santigrat dereceyi geçme şansı hiç bu kadar yüksek olmamıştı.

Çalışma buna ek olarak, 2022 ile 2026 arasındaki sıcaklıkların, sanayi öncesi seviyelere göre 1,1 derece ile 1,7 derece arasında daha yüksek olacağını ortaya koydu.

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Met Office araştırmacıları, söz konusu 4 yıllık dönem içinde küresel sıcaklıkların herhangi bir yıl için 1,5 derece seviyesini aşma olasılığının yaklaşık yüzde 48 olduğunu hesapladı.

"BENCE İNSANLAR ZATEN KÜRESEL ISINMA KONUSUNDA OLDUKÇA ENDİŞELİLER VE BU KORKU GERÇEKLEŞİYOR"

Raporun baş yazarı Met Office'ten Dr. Leon Hermanson, "Değişen temel şey, atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin yavaş yavaş yükselmesidir." diyerek "Bence insanlar zaten küresel ısınma konusunda oldukça endişeliler ve bu korku gerçekleşiyor. Çalışma, gezegeni ısıtmaya devam ettiğimizi ve Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen bu ilk eşiğe yaklaştığımızı gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

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