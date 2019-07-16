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Fenerbahçe Üniversitesi tanıtım ve tercih günleri 19 Temmuz’da başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

Medicana Grup ile Fenerbahçe Spor Kulübü işbirliğinde hayata geçirilen Fenerbahçe Üniversitesi’nin tanıtım ve tercih günleri, 19-29 Temmuz tarihleri arasında Ataşehir Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.Fenerbahçe Üniversitesi’nin tanıtım ve tercih günleri başlıyor.

Fenerbahçe Üniversitesi tanıtım ve tercih günleri 19 Temmuz’da başlıyor

Medicana Grup ile Fenerbahçe Spor Kulübü işbirliğinde hayata geçirilen Fenerbahçe Üniversitesi’nin tanıtım ve tercih günleri, 19-29 Temmuz tarihleri arasında Ataşehir Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Üniversitesi’nin tanıtım ve tercih günleri başlıyor. Üniversite’nin tanıtım ve tercih günleri 19-29 Temmuz tarihleri arasında Ataşehir Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Haftanın her günü gerçekleştirilecek etkinliklerde öğrenciler, üniversitenin akademik kadrosuyla tanışıp merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulacak. Yapılan bilgilendirmede; ’dijital neslin yenilikçi üniversitesi’ sloganıyla ile eğitim-öğretim hayatına başlayacak olan Fenerbahçe Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılında 5 fakülte ve 12 bölümüyle ilk öğrencilerine kapılarını açacak. Medicana Grup ile Fenerbahçe Spor Kulübü işbirliğinde hayata geçirilen Fenerbahçe Üniversitesi’nin hedefi, yeni dünya düzenini şekillendiren, dijital dönüşümü yöneten geleceğin küresel liderlerinin yetişeceği bir üniversite olmak.
Fenerbahçe Üniversitesi ’dijital neslin yenilikçi üniversitesi’ mottosu ile eğitim-öğretim hayatına başlayacak. Üniversitenin öncelikli hedefi; eğitim-öğretim süreçlerindeki yenilikçi yaklaşımlar, dijital teknolojik alt yapı ve sosyal ekosistem ile birlikte mesleki formasyonu yüksek ve entelektüel derinliği olan ‘dünya vatandaşları’ yetiştirmek.

İlk öğrencilerine 2019-2020 akademik yılında kapılarını açıyor
Fenerbahçe Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılında, şehir üniversitesi konsepti ile Ataşehir’de eğitim-öğretime başlayacak. Öğrencilerinin iş dünyası ile bağ oluşturmasına öncelik veren üniversitenin kariyer merkezi de faaliyetlerine ilk günden başlayacak. Öğrenciler, Medicana Grup’un sağlık sektörü işletmelerinde sektörel deneyimler kazanacaklar. Öğrencilere Medicana Grup şirketlerinde staj ve öncelikli işe alım imkanları sağlanacak.

Burs oranları
Fenerbahçe Üniversitesi’nde YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından ilgili kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 100 burslar sunuluyor. Üniversite tüm bölümlerine ilk öğrencilerini bu yıl alacağı için burslu programlarda geçen yıla ait herhangi bir taban puan bulunmuyor. Fenerbahçe Üniversitesi ve tanıtım ve tercih günleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye fbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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