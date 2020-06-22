Fenerbahçe’ye transferi konuşulan Mert Hakan Yandaş kimdir?

Fenerbahçe’ye Sivasspor’dan transferi iddia edilen Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş kaç yaşında futbola başladı? Mert Hakan Yandaş nereli ve hangi pozisyonda oynamaktadır? İşte Sivasspor’un yıldızı Mert Hakan Yandaş’ın biyografisi…
19 Ağustos 1994’de Osmangazi Bursa’da doğan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor’da orta sahanın yıldızı olarak orta saha pozisyonunda görev yapıyordu. 2006 yılında Bursa Güven’de ardından da 2011 – 2012 yılları arasında Yeşil Bursa’da top koşturdu.
Profesyonel kariyerine 18 yaşındayken 2012 yılında başlayan Mert Hakan Yandaş ilk olarak Yeşil Bursa kulübünde oynamaya başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor’da oynayarak kariyerine devam etti. 2017 yılından bu yana Sivasspor’da orta sahada 8 numaralı forma ile oynayan Mert Hakan Yandaş artık Fenerbahçe’ye geçiş iddialarıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.
Mert Hakan Yandaş doğum tarihi: 19 Ağu 1994
Mert Hakan Yandaş kaç yaşında: 25 yaşında
Mert Hakan Yandaş boyu: 1,74 m
Mert Hakan Yandaş nereli: Osmangazi, Bursa
Mert Hakan Yandaş mevkii: Orta saha
2006–2011 Bursa Güven
2011–2012 Yeşil Bursa
2012-2013 Yeşil Bursa 17 maç,1 gol
2013-2015 Altınordu 4 maç
2014-2015 Tirespor 1922 (kiralık) 26 maç 13 gol
2015-2016 Tirespor 1922 34 maç 21 gol
2016-2017 Menemen Belediyespor 35 maç
2017- Sivasspor 46 maç 5 gol