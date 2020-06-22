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Fenerbahçe’ye transferi konuşulan Mert Hakan Yandaş kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 08:53 | Son Güncelleme

Sivasspor’dan Fenerbahçe’ye transferi iddia edilerek adını geniş kitlelere duyuran Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş kaç yaşında futbola başladı? Mert Hakan Yandaş nereli ve hangi pozisyonda oynamaktadır? İşte Sivasspor’un yıldızı Mert Hakan Yandaş’ın biyografisi…

Fenerbahçe’ye transferi konuşulan Mert Hakan Yandaş kimdir?

Fenerbahçe’ye Sivasspor’dan transferi iddia edilen Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş kaç yaşında futbola başladı? Mert Hakan Yandaş nereli ve hangi pozisyonda oynamaktadır? İşte Sivasspor’un yıldızı Mert Hakan Yandaş’ın biyografisi…

Fenerbahçe’nin yeni transferi olduğu iddia edilen Mert Hakan Yandaş kimdir?

19 Ağustos 1994’de Osmangazi Bursa’da doğan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor’da orta sahanın yıldızı olarak orta saha pozisyonunda görev yapıyordu. 2006 yılında Bursa Güven’de ardından da 2011 – 2012 yılları arasında Yeşil Bursa’da top koşturdu.

Profesyonel kariyerine 18 yaşındayken 2012 yılında başlayan Mert Hakan Yandaş ilk olarak Yeşil Bursa kulübünde oynamaya başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor’da oynayarak kariyerine devam etti. 2017 yılından bu yana Sivasspor’da orta sahada 8 numaralı forma ile oynayan Mert Hakan Yandaş artık Fenerbahçe’ye geçiş iddialarıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Mert Hakan Yandaş doğum tarihi: 19 Ağu 1994

Mert Hakan Yandaş kaç yaşında: 25 yaşında

Mert Hakan Yandaş boyu: 1,74 m

Mert Hakan Yandaş nereli: Osmangazi, Bursa

Mert Hakan Yandaş mevkii: Orta saha

Mert Hakan Yandaş alt yapı kariyeri:

2006–2011 Bursa Güven

2011–2012 Yeşil Bursa

Mert Hakan Yandaş profesyonel kariyeri:

2012-2013 Yeşil Bursa 17 maç,1 gol

2013-2015 Altınordu 4 maç

2014-2015 Tirespor 1922 (kiralık) 26 maç 13 gol

2015-2016 Tirespor 1922 34 maç 21 gol

2016-2017 Menemen Belediyespor 35 maç

2017- Sivasspor 46 maç 5 gol

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