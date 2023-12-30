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Fenomene hız cezası şoku!

30.12.2023 14:15 | Son Güncelleme:
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul mevkiinde hız yapan sosyal medya fenomenine cezai işlem uygulandı. Fenomenin 200 kilometreden yüksek hızla ilerlediği görüldü.

Fenomene hız cezası şoku!

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli istikametinde 'Tesla' markalı otomobil ile hız denemesi yapan ve 200 kilometreden yüksek hızla ilerleyen 'Yaspe' isimli sosyal medya fenomeni, o anları sosyal medya üzerinden paylaşınca jandarmanın radarına takıldı.

Fenomenin sayfasında ve otoyol kameralarında inceleme yapan Trafik Jandarması ekipleri, denemenin saatini ve hangi güzergah üzerinde yapıldığını tespit etti.

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Aracın tescil plakası üzerinden, 2918 Karayolları Trafik Kanunu’nun, ‘yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşmak’ maddesinden dolayı sürücüye cezai işlem uygulandı.

CEZASI NE KADAR?

2023 yılında hız sınırını yüzde 30-yüzde 50’ye kadar aşmanın cezası 1.979 TL. 2024 yılında bu ceza 3 bin 136 TL'ye çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu
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