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Ferencvaros-Trabzonspor maçına doğru

07.09.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: - "Hem maddi hem manevi olarak önümüzdeki senelere daha iyi bakmak için kazanarak başlamak ve gruptan çıkmak istiyoruz" - Bordo-mavili oyuncu Anastasios Bakasetas: - "Türk futbolu adına çok önemli maç oynayacağımızı biliyoruz"

BUDAPEŞTE (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, kazanarak başlamak ve gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

Avcı, bordo-mavili takımın Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas ile birlikte maçın oynanacağı Groupama Arena'da basın toplantısı düzenledi.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, Avrupa Ligi'nin ilk ayağının yarın itibarıyla başlayacağını belirterek, "Macaristan'ın en köklü, tarihi en yüksek olan 33 kere şampiyon olmuş, birçok defa kupa almış takımı ile oynayacağız. Stat ortamı son derece güzel gözüküyor. Bu sene rakibimiz 6 Şampiyonlar Ligi'nde, 2 Avrupa Ligi'nde, 5 de kendi liginde olmak üzere 13 resmi müsabaka oynadı. Ligde 5'te 5 ile yoluna devam ediyor. 4-3-2 formasyonu ile oynuyorlar. Ön tarafta hareketli oyuncuları var. Savunmada pas organizasyonları yaparak çıkmaya çalışıyorlar. Bunun üzerinden dün Trabzon'da rakibin oyun planlarına karşı çözüm noktaları ile alakalı çalıştık." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin hem ülke hem de Trabzonspor adına çok değerli olduğunu vurgulayan Avcı, "Hem maddi hem manevi olarak önümüzdeki senelere daha iyi bakmak için kazanarak başlamak ve gruptan çıkmak istiyoruz. Kadro kalitemiz ve yeni gelen oyuncuların adaptasyon sürecinin iyi geçtiğini düşünerek, oyunun başından sonuna kadar anları, süreleri iyi oynayarak, iyi bir başlangıç yaparak dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avcı, geçen sezon hedef olan şampiyonluk için kurulan takımın karşılığını verdiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Takımda bazen satışlar, transferler oluyor. Geçişte aynı zamanda yapılanmalar, planlamalar, tekrar yarışmak var. Pırıl pırıl oyuncu grubuna sahibim, oyuncu kalitesi yüksek. Biz 2 Şampiyonlar Ligi, 5 lig, 1 TFF Süper Kupa oynadık. Bunların hepsinde her gün oyun kalitemiz artıyor. İniş çıkışlar da var. Bir tek kaybımız var, o da Antalyaspor maçı. Kazanarak devam ediyoruz. Kadro kalitemiz artıyor. Başkanımıza, Ertuğrul Doğan'a yaptıkları fedakarlık için teşekkür ediyorum. İyi bir kadromuz var. Geçen hafta cebimizde jokeri (Dorukhan Toköz) kaybettik. Sağ bek, stoper, orta saha, 6 numara, 8 numara oynayan milli oyuncumuzu kaybettik. Ondan önce Edin'i (Visca) kaybettik. Geçen sezon Bruno'yu (Peres) kaybettik. Ona rağmen oyun kalitesini arttırarak devam ediyoruz. Bu seviyede her maç zordur. Trabzonspor'un en iyisini yaparak buradan çıkma kalitesi vardır."

- Bakasetas: "Zor maç olacağının farkındayız"

Bordo-mavili futbolcu Anastasios Bakasetas, Ferencvaros müsabakasına ilişkin, "Zor maç olacağının farkındayız." dedi.

Rakibin ev sahibi olma avantajını kullanmak isteyeceğini dile getire Bakasetas, "Biletlerin tamamının satıldığını biliyoruz. Bu tür maçlar özeldir. Avrupa sahnesinde oynamak her oyuncu için çok önemlidir. Türk futbolu adına çok önemli maç oynayacağımızı biliyoruz. Trabzon'da neler yapmamız gerektiğini, rakibimizin güçlü ve zayıf yönlerini çalıştık. İki takım adına zor maç olacağını biliyoruz. Harika bir maç ve atmosferin bizi beklediğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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