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Ferencvaros-Trabzonspor maçından notlar

08.09.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transfer Maxi Gomez'e ilk 11'de görev verdi

BUDAPEŞTE (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olan Trabzonspor'da yeni transfer Maxi Gomez, ilk kez bordo-mavili takım ile başlangıç 11'inde sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta ligde HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna aldığı ancak görev vermediği İspanyol futbolcuyu, bu kez 11'de oynattı.

Yeni transferlerden Yusuf Yazıcı, Umut Bozok ve Naci Ünüvar ise maç kadrosunda yer aldılar.

-Hamsik ve Uğurcan, yedek soyundu

Trabzonspor'da sakatlıktan çıkan Marek Hamsik ve Uğurcan Çakır, yedek kulübesinde oturdu.

Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaleyi yine genç oyuncu Muhammet Taha Tepe, korudu. Orta alanda Bakasetas, Gbamin, Bardhi görev yaptı.

Bordo-mavili takımda kaptan olarak sahaya Abdülkadir Ömür çıktı.

- Kadroda 3 değişiklik

Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor maçı 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Sakatlanarak sezonu kapatan Dorukhan Toköz'ün yerine savunmasının sağında Larsen, sol bekte Eren'in yokluğunda Denswil görev yaparken, Hugo 11'de yer bularak stoper olarak forma giydi. Forvette ise Djaniny'in yerine Gomez, görev yaptı.

-Taraftarlar yalnız bırakmadı

Trabzonspor taraftarları, Macaristan'da takımlarını yalnız bırakmadı.

Yaklaşık 500 kişilik taraftar grubu, kale arkası tribününden teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuları maç öncesi yanlarına çağırarak destek verdi.

- Başkan Ağaoğlu ve yöneticiler de Macaristan'a geldi

Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi.

Macaristan'a gelen Ağaoğlu ve yöneticilerin çoğunluğu protokol tribününde birlikte oturarak karşılaşmayı takip etti.

- Maç öncesi sözleşme

Trabzonspor, iç transferde sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Uğurcan Çakır, Djaniny Semedo, Kağan Moradaoğlu ve Muhammet Taha Tepe ile yeni sözleşme imzalandı.

Ugurcan Çakır'ın sözleşmesi 2027 yılına, Djaniny Semedo'nun ise 2024 yılına kadar uzatıldı. Ayrıca genç kaleciler Muhammet Taha Tepe ve Kağan Moradaoğlu ile 3’er yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.

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UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Macaristan ferencvaroş

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