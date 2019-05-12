HABER

Ferhunde nineye Anneler Günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 18:06 | Son Güncelleme

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir grup öğretmen ve öğrenci, geçen ay aralarında para toplayarak evini onardıkları 94 yaşındaki Ferhunde Cangül'ü ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir grup öğretmen ve öğrenci, geçen ay aralarında para toplayarak evini onardıkları 94 yaşındaki Ferhunde Cangül'e Anneler Günü dolayısıyla ziyarette bulundu.

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Köse ile bazı öğretmen ve öğrenciler, daha önce bakımsız evini onardıkları, kapı ve pencere ihtiyacını karşıladıkları Cangül'ün evine gitti.

Öğrenciler, harçlıklarıyla aldıkları hediyeleri Ferhunde nineye verdi.

Duygulanan Cangül, konuklarına teşekkür etti.

Çocuğu olmayan ve yalnız yaşayan Cangül, "Benim tek ihtiyacım sizlersiniz, kurban olurum sizlere. Benim sizlerden beklentim ölüme de gelin, cenazemi götürmeye de gelin." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergen de "Medeniyetin mimarı annelerimizdir. Cennet anaların ayağı altındadır. Öğrencilerimize, büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi göstermelerini uygulamalı olarak öğretmek için Ferhunde ninemizi ziyarete geldik." diye konuştu.

Ferhunde nineyi sık sık ziyaret ettiklerini dile getiren Ergen, imkanları ölçüsünde yaşlı kadının ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Engelli çocuklarına hayatını adayan anne unutulmadıEngelli çocuklarına hayatını adayan anne unutulmadı
27 yıldır Anneler Günü’nü şehit oğlunun kabrinde kutluyor27 yıldır Anneler Günü’nü şehit oğlunun kabrinde kutluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anneler günü Ferhunde Nine Sivas sürpriz Şarkışla

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem!

Emniyet'ten son dakika Ali Demir açıklaması!

Emniyet'ten flaş Ali Demir açıklaması!

Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bütün gözler Bayburt'ta! Çalışmalar yeniden başladı

Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları: 2019'un Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Gününüz kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.