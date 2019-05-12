Ferhunde nineye Anneler Günü sürprizi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir grup öğretmen ve öğrenci, geçen ay aralarında para toplayarak evini onardıkları 94 yaşındaki Ferhunde Cangül'e Anneler Günü dolayısıyla ziyarette bulundu.

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Köse ile bazı öğretmen ve öğrenciler, daha önce bakımsız evini onardıkları, kapı ve pencere ihtiyacını karşıladıkları Cangül'ün evine gitti.

Öğrenciler, harçlıklarıyla aldıkları hediyeleri Ferhunde nineye verdi.

Duygulanan Cangül, konuklarına teşekkür etti.

Çocuğu olmayan ve yalnız yaşayan Cangül, "Benim tek ihtiyacım sizlersiniz, kurban olurum sizlere. Benim sizlerden beklentim ölüme de gelin, cenazemi götürmeye de gelin." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergen de "Medeniyetin mimarı annelerimizdir. Cennet anaların ayağı altındadır. Öğrencilerimize, büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi göstermelerini uygulamalı olarak öğretmek için Ferhunde ninemizi ziyarete geldik." diye konuştu.

Ferhunde nineyi sık sık ziyaret ettiklerini dile getiren Ergen, imkanları ölçüsünde yaşlı kadının ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

