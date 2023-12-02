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Feribot seferlerine fırtına engeli

02.12.2023 10:22 | Son Güncelleme:
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Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine düzenlenmesi planlanan feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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GESTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Gestaş tarafından yapılan açıklama da, “Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gökçeada Bozcaada Fırtına
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