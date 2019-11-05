Fernandez ilk ziyaretini Meksika'ya yaptı

ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştüğünü hatırlatan Fernandez, "Trump ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdim, bize yardım etmeye istekli olduklarını zannediyorum." dedi.

Fernandez, Meksika Devlet Başkanı Obrador ile et, siyah fasulye ve otomobil sektörü gibi ticari ve ikili ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

Ülkede aralık ayında Devlet Başkanlığı görevini üstlenecek olan Fernandez, seçimleri kazanmasının ardından ilk ülke ziyaretini gerçekleştirdiği Meksika'da, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Arjantin'de, 27 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Alberto Fernandez, ülkesinde dolar alımına getirilen kısıtlamaya ilişkin, "10 Aralık'ta hükümet değişiyor, ekonomik gerçeklik değişmiyor. Şu an tek ekonomik gerçeklik, Macri'nin, Merkez Bankası rezervlerinden milyarlarca doların çıktığını gördükten sonra, dolar alımına kısıtlama getirmek zorunda kalmasıdır." dedi.

Fernandez, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin ekonomi politikalarını eleştirerek, ülkede doların yüksek oluşundan onu sorumlu tuttu.

Ülkede yatırım amaçlı dolar alımına getirilen kısıtlamaya ilişkin Fernandez, "Arjantin'in dolarla ile yaşadığı duruma Macri neden oldu. (Başkanlık görevini üstleneceği tarih) 10 Aralık sihirli bir tarih değil, o gün geldiğinde göreceğiz rezervlerde ne kadar dolar kaldığını. Bu durum, hükümetin değişmesiyle düzelmiyor." ifadesini kullandı.

Fernandez, Macri hükümetinin dolar rezervini iyi değerlendiremediğini savunarak, "10 Aralık'ta hükümet değişiyor, ekonomik gerçeklik değişmiyor. Şu an tek ekonomik gerçeklik, Macri'nin, Merkez Bankası rezervlerinden milyarlarca doların çıktığını gördükten sonra, dolar alımına kısıtlama getirmek zorunda kalmasıdır. Başkanın değişmesiyle bu durum tersine dönmüyor." diye konuştu.

Arjantin'in ekonomik krizden çıkması için Obrador'un yardım edeceğini belirten Fernandez, Meksika Devlet Başkanı ile bu konuda ortak bir bakış açısına sahip olduklarını kaydetti.