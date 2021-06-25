Ferrari 296 GTB resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Otomobil dünyasında adı geçen çok fazla marka var. Bu markalardan biri de hiç şüphesiz Ferrari. Kırmızı renkli modelleriyle zihinlerde yer edinen Ferrari, şimdi ise bir süredir casus fotoğraflarının yakalandığı bir modeli görücüye çıkarmış durumda. O model, hibrit motorlu Ferrari 296 GTB'den başkası değil.

İŞTE YENİ FERRARI 296 GTB'NİN TASARIMI

Yeni Ferrari 296 GTB, tasarımıyla bir Ferrari otomobili olduğunu ilk bakışta gösteriyor. Otomobilin "şahlanan at" logosu ise sportif görünümü tamamlıyor gibi görünüyor. Ferrari 296 GTB, motorunu ise arkasında taşıyor ve bu da bizi şaşırtmıyor.

FERRARI 296 GTB İLE HİBRİT DÜNYASINA FARKLI BAKIŞ

Ferrari 296 GTB, V6 turbo hibrit mimarisi ile geliyor. Otomobil, benzinli motoru ile 663 beygir güç üretebiliyor, elektrikli motorun desteği ile bu değer 830 beygire ulaşıyor. Maksimum tork ise 740 Nm olarak açıklanmış. 296 GTB'nin plug-in hibrit (PHEV) sistemi, tamamen elektrikli eDrive modunda 25 km'lik bir menzil sağlayabiliyor.

0-100 KM/S HIZLANMASI 3 SANİYENİN ALTINDA

Ferrari'nin paylaştığı resmi bilgilere göre 296 GTB, 0'dan 100 km/s hıza 2,9 saniyede çıkabiliyor. 0'dan 200 km/s hıza ulaşması ise 7,3 saniye sürüyor. Aracın maksimum hızı ise 330 km/s ile sınırlandırılmış. Aracın içi ise yine sportif dış tasarımı tamamlıyor.

296 GTB'nin yüksek performanslı, karbon fiber gibi malzemelerin daha geniş kapsamlı olarak kullanıldığı Assetto Fiorano paketi de mevcut.

