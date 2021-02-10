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Ferrari Purosangue kameralara yakalandı!

10.02.2021 08:47 | Son Güncelleme:
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Ferrari Purosangue kameralara yakalandı!

Ferrari yakında Purosangue adı verilen son derece rekabetçi bir model ile SUV segmentine giriş yapacak.

Lamborghini Urus'a meydan okuyan bir model olacak otomobil, birkaç yıl önce teste başlamıştı. Artık günümüzde daha fazla kameralara yakalanmaya başladı. Model dışarıdan bakıldığında model Maserati Levante'ye fazlasıyla benziyor. Birkaç değişiklikle model gizli bir test tesisinde kameralara yakalandı. En büyük değişiklikler ise, daha uzun kaput, genişletilmiş tekerlek kemerleri, daha büyük ızgara ve ön tampondaki daha büyük hava girişlerinin yanı sıra, ona bir hatchback görünümü veren düşük karoser yüksekliği dikkatlerden kaçmıyor.

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Üretim versiyonu oldukça farklı görünecektir ancak, şu an bu konu hakkında detaylı yorum yapamıyoruz. Model muhtemelen bir dört tekerlekten çekiş sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon seçeneği ile gelmesi muhtemel.

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HANGİ MOTOR İLE GELECEK?

Ferrari tahminen bu modeli GTC4Lusso’da yer alan çift turbolu 3.9 litrelik 650 Bg güç üreten V8 motor olacak. Eğer ki hibrit bir motor kombinasyonu olacaksa, V6 tipi bir makinenin kullanılması muhtemel.

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