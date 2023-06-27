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Feshane'deki sergi tartışmalara yol açtı! Protesto ettiler: 'İvedilikle kaldırılması lazım'

27.06.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB tarafından Feshane'de açılan 'Ortadan Başlamak' adlı sergi, LGBT propagandası, polis düşmanlığı, cinsel içerikli tabloların bulunduğu iddiası sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir grup bugün sergiyi protesto etmek için Feshane önünde toplandı. Aralarında avukat, akademisyen, gazeteci ve sanatçının olduğu grubun protestosu nedeniyle ziyarete kapatılan sergi, grubun dağılması sonrasında yeniden ziyarete açıldı.

Eyüpsultan'da bulunan Feshane, İBB tarafından 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 22 Haziran'da 'Art İstanbul Feshane' adıyla açıldı. Sanat merkezi olarak kullanılacak mekan, Ortadan Başlamak adlı sergiye de ev sahipliği yaptı. Sergide yer alan eserler LGBT propagandası, polis düşmanlığı, cinsel içerikli tabloların bulunduğu iddiası sosyal medyada tepkilere neden oldu. Aralarında avukat, akademisyen, gazeteci ve sanatçının olduğu grup sergiyi protesto etmek için Feshane'nin önünde toplanarak açıklama yaptı. Toplanan kalabalık için çevik kuvvet polisleri de Feshane önünde önlem aldı. Saat 10.00'da ziyaretçilere açık olan sergi, protesto nedeniyle geçici süreliğine ziyarete kapatıldıktan sonra, grubun alandan ayrılmasıyla yeniden ziyarete açıldı.

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"MANEVİYATIN KALBİNDE BİR FACİAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Protesto için gelen Gazeteci Özlem Doğan, "Cinsellik ve çıplaklık içeren fotoğrafların, polis düşmanlığı yapan fotoğrafların, LGBT propagandasının, sosyalizmi öven filmlerin gösterildiği bu sergide, açıkça Ebu Eyüp El Ensari'nin de bulunduğu Eyüpsultan'da maneviyata saygısızlık edilmektedir" dedi. Akademisyen Prof. Dr. Ahmet Akın da, "Eyüpsultan'da maneviyatın kalbinde bir faciayla karşı karşıyayız. İçeride bulunan tablolar, yazılar, görsellerin büyük bir kısmı, maalesef çocuklarımızın cinsel kimliğine, ahlaki kimliğine, maneviyatına, vatan sevgisine ve birlik sevgisine zarar verecek mahiyettedir. Buraya hiç kimse gelmesin ve burayı protesto etsin. Taki burası Eyüpsultan'ın maneviyatına yakışan bir şekle bürünene kadar. İçeride çocukların ruh sağlığına, bilişsel gelişimlerine, maneviyatlarına hiç de uygun olmayan figürler vardır" ifadelerini kullandı.

"İVEDİLİKLE BU SERGİNİN KALDIRILMASI LAZIM"

Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Mehmet Kürşat Mican da, "Bugün kültür sanat adı altında sapkınlıkların, satanist figürlerin ve kimliksizleştirmenin nasıl hızlı bir şekilde cereyan ettiğini görmekteyiz. Buradaki sergi, bize Müslüman Türk milletine hakarettir. Küfürdür. İvedilikle bu serginin kaldırılması lazım. Ekrem'i uyarıyoruz. Ya bu sergiyi kaldırır ya da millet olarak biz bu sergiyi kaldırmasını biliriz" diye konuştu.

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Avukat Yurdal Kılıçer ise, "Türk milletinin değerlerine, inançlarına, tarihlerine, kültürlerine hakaret edecek, onlarla çelişecek toplumsal yapısını, ailevi değerlerini bozacak şeylerin yapılması, kültürel emperyalizm kuşatmasının bir ayağı olarak değerlendiriyorum. LGBT içerikli, eş cinsel veya cinsiyetsizlik içerikli sergiye yer vermesi yine anayasanın 41 ve 58'inci maddesine aykırıdır. Burada bulunan hiç kimse sanata ya da sanatçıya düşman değildir. Sanat ve sanatçı toplumun değerleriyle çatışamaz" dedi. Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği Genel Başkanı Nuray Canan Songür de, "Sapkınlık içeren serginin sadece bir başlangıç olduğunu bütün Türk halkının bilmesini isterim. Bu küresel sapkınlara alet olan, burada onlara kamuya açık yerleri tahsis eden Sayın Ekrem İmamoğlu'nu şiddetle kınıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA


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feshane istanbul büyükşehir belediyesi lgbt

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