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Fethiye’de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

25.06.2021 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si olay yerinde 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Fethiye’de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Gürsoy Dönmez’in kullandığı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı Kavşağı’nda, Halil Can Çakal idaresindeki otomobille çarpıştı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Atlan Küçükkaplama ile Samara Akmatbekova’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kazada araçlarda sıkışanlar Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar Gürsöy Dönmez, Kemal Yılmaz Topçuoğlu, Adnan Küçükkaplama, Halil Can Çakal ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

kaza

Hastaneye kaldırılan yaralılardan kimliği belirlenemeyen 1 kişi de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla Fethiye
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