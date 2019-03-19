HABER

FETÖ davası tanığından itiraflar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 11:55 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla bir sanığın tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında dinlenilen tanık, örgütün düzenlediği "sohbetler" hakkında itiraflarda bulundu - Tanık Hatice T: - "Sohbetlerde örgüt elebaşının videoları izletilirdi. Görevlerini tamamlayanlara eşarp ve hediye çeki verilirdi. Bir keresinde Fetullah Gülen'den eşarp gelmişti"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir sanığın tutuklu yargılandığı davada ifade veren tanık, örgütün düzenlediği "sohbetlere" ilişkin itiraflarda bulundu.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Züleyha Tuğan ile avukatı hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden sanık, örgütle hiçbir bağının olmadığını ileri sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Duruşmada dinlenilen tanık Hatice T. ise sanığı tanıdığını, "il ablası" Mevlüde A'nın düzenlediği toplantı ve sohbetlerde bu kişiyi gördüğünü söyledi.

Hatice T, 10-12 kişinin bulunduğu "sohbetlere", gazete üyeliği, himmet, kurban bağışı gibi konulardan sorumlu sözde ablaların da katıldığını ileri sürdü.

Örgütte "büyük bölge imamı" ve "küçük bölge imamı" gibi ayrımlar olduğunu anlatan tanık, şöyle konuştu:

"Sanığı sohbet ve toplantılarda 10 defa görmüşümdür. Ben örgütün küçük bölge imamıydım. Sanığın ne görevde olduğunu bilmiyorum fakat sesinden ve yüzünden, gördüğüm kişi olduğuna eminim. Sohbetlerde örgüt elebaşının videoları izletilirdi. Görevlerini tamamlayanlara eşarp ve hediye çeki verilirdi. Bir keresinde Fetullah Gülen'den eşarp gelmişti. Ayrıca izletilen videolardan, il ablası çıkarımlar yaparak açıklamalarda bulunurdu."

Mahkeme başkanının "Daha önce sanık hakkında 'gazete aboneliğinden sorumlu' demişsin. Şimdi hatırlamadığını söylüyorsun. Neden?" sorusu üzerine tanık Hatice T, "Yüzünü benzetmişim. Daha sonra o olmadığına kanaat getirdim ama Züleyha'yı üstümüzdeki ablaların yanında pek çok kez gördüm." dedi.

Daha sonra mütalaasını veren savcı, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ilgili kanun maddelerine göre cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak üzere duruşmayı erteledi.

'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı! 'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı!
Soğanlı Ören Yeri'nde kilise duvarlarındaki tahribata tepkiSoğanlı Ören Yeri'nde kilise duvarlarındaki tahribata tepki
Amasya'nın çılgın projesiAmasya'nın çılgın projesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ itiraf tanık

En Çok Okunan Haberler

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dövüştürülen horozlar korumaya alındı

Dövüştürülen horozlar korumaya alındı

Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

Motosiklette rubik küpü çözen genç, gözaltına alındı: 'Fenomen olmak için yaptım.'

Motosiklette rubik küpü çözen genç: 'Fenomen olmak için yaptım.'

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Herkes onu görmek için geliyor! Bir ilçe bunu konuşuyor

Herkes onu görmek için geliyor! Bir ilçe bunu konuşuyor

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.