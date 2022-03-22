FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine hapis cezası!

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti. Selahaddin Gülen'in tutukluluğunun devam etmesi yönünde karar verildi.

Selahaddin Gülen ayrıca 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Selahaddin Gülen'in, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

(AA)

