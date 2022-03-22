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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine hapis cezası!

22.03.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalandıktan sonra tutuklanan FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluğun devamına karar verildi.

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine hapis cezası!

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti. Selahaddin Gülen'in tutukluluğunun devam etmesi yönünde karar verildi.

Selahaddin Gülen ayrıca 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Selahaddin Gülen'in, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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