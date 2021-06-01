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FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen yarın ifade verecek

01.06.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanarak Ankara'ya getirilen FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunan yeğeni Selahaddin Gülen'in, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesinin alınmasına yarın başlanacağı öğrenildi.

FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen yarın ifade verecek

FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmaları ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağlayan Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. FETÖ/PDY'nin elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen'in, henüz ifade işlemlerinin başlamadığı, yarın ifade vermesinin beklendiği, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin 4 gün süreceği öğrenildi.

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DHA

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fetö Fetullah Gülen MİT

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