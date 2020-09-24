HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün yakınının davası ertelendi

FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün yakınının davası ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 15:30 | Son Güncelleme

Sakarya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün firari ‘hava kuvvetleri imamı’ Adil Öksüz’ün kayınvalidesinin kardeşi Naciye Alişan’ın davasına devam edildi.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün yakınının davası ertelendi

Sakarya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün firari ‘hava kuvvetleri imamı’ Adil Öksüz’ün kayınvalidesinin kardeşi Naciye Alişan’ın davasına devam edildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında firari olarak aranan FETÖ’nün ‘hava kuvvetleri imamı’ Adil Öksüz’ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım’ın kardeşi Naciye Alişan, 8 Eylül 2016’da gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamelerinde, Alişan hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Alişan, 31 Mayıs 2017’de yapılan ilk duruşmada, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti. Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın bugünkü duruşmasına sanık Naciye Alişan ve avukatı hazır bulundu.
Duruşmaya verilen arada mahkeme heyeti, FETÖ soruşturması kapsamında 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve hakkında verilen kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulan, sanık Alişan Alişan’ın dosyasını FETÖ’nün ‘hava kuvvetleri imamı’ Adil Öksüz’ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım’ın kardeşi Naciye Alişan’ın dosyasıyla birleştirilmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, kararın ardından davayı ileri bir tarihe erteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Operasyonda ele geçirildi: Kalem şeklinde suikast silahıOperasyonda ele geçirildi: Kalem şeklinde suikast silahı
Volkswagen iD 4 alana 3 yıl ücretsiz şarj!Volkswagen iD 4 alana 3 yıl ücretsiz şarj!
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cinayeti böyle anlattı
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cinayeti böyle anlattı
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Korkutan bilanço! Hasta sayısı yüzde 100 arttı
Korkutan bilanço! Hasta sayısı yüzde 100 arttı
Şişli'deki hırsızlık kamerada!
Şişli'deki hırsızlık kamerada!
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Diğer Haberler
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 24 çalışan koronavirüse yakalandı
Belediyede korkutan bilanço! 24 çalışan koronaya yakalandı
Fatih Portakal'ın 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Kendisini böyle savundu
Fatih Portakal'ın 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Kendisini böyle savundu
İstanbul'da korkutan görüntü! Sazlıdere Barajı kurudu
İstanbul'da korkutan görüntü!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı
Vali Yerlikaya, koronavirüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı
Çin'de geliştirilen korona aşısıyla ilgili yeni gelişme: Faz 3 gönüllü aşılamalarında ikinci merkez Kocaeli oldu
İlki geçen hafta yapılmıştı! Korona aşısında yeni gelişme
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.