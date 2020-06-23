HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ hakkındaki tweetleri yeniden gündem olmuştu! Veyis Ateş'ten açıklama

FETÖ hakkındaki tweetleri yeniden gündem olmuştu! Veyis Ateş'ten açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 07:36 | Son Güncelleme

Gazeteci Veyis Ateş, Halk TV'de katıldığı programda FETÖ hakkında attığı tweetlerin yeniden gündem olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

FETÖ hakkındaki tweetleri yeniden gündem olmuştu! Veyis Ateş'ten açıklama

Gazeteci Veyis Ateş, Enver Aysever’in sunduğu Ayrıntılar’a konuk oldu. Veyis Ateş Ayrıntılar’da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HaberTürk televizyonunda HDP'lilerin davet edilmeyeceğini açıklayan Veyis Ateş'in geçmişteki bazı paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu. Ateş'in daha önce FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve FETÖ'nün organize ettiği Türkçe Olimpiyatlarını öven paylaşımları da ortaya çıktı.

Attığı tweetlerin yeniden gündem olmasıyl ilgili konuşan Veyis Ateş şunları söyledi:

Beni o şeyde en çok etkileyen şey Türkçe Olimpiyatları oldu. Bir kerteriz almamız lazım bu konuda. 1994-95'li yıllarda Bosna katliamı yaşandı. Biz bir grup insan Bosna Dayanışma Grubu olarak oradan gazi getiriyorduk. Benim o gruptaki görevim şuydu; diyelim ki Şişli Etfal'de bir gazi şehit olduysa ben belediyeyi arardım, belediye bir cenaze aracı gönderirdi, ben gider morgdan bu cenazeyi alır en yakın mezarlığa götürürdüm. Biz buraya ismini bilmediğimiz kişiyi defnederken cenaze namazını; cenaze aracının şoförü, imam, birkaç mezarlık görevlisi, ben 4-5 kişi kılardık. Bu cenaze namazını kılarken hep bir gün bir bayramda bu adamı merak edip birisi gelerek başında bir Fatiha okuyacak mı diye kendi kendime hayıflanırdım. Bu hayıflanma beni şuraya getirdi; anasız, babasız, çocuksuz kalınır da vatansız, devletsiz kalmak zor bir şey olsagerek. 94-95 yıllarından bahseidyorum, bugün 16-17 yaşındaki kızımın adının Hilal olması Türk devletinin önemli sembollerinden birini taşıyor olması açısından benim için önemlidir.

Ben bu mahalleyi bilirim. Bu mahallenin içerisinde büyüdüm. Burada öyle bir yapı var ki; Türkçe Olimpiyatları, dünyanın muhtelif yerlerinde okullar... Bütün o zamanki iklimi düşünün bununla gurur duyuyorsun, heyecanlanıyorsun.

'BİR UTANÇ OLARAK DURUYOR ORADA'

Terörle arasına mesafe koymayanlar falan diyorum, bir gün içerisinde bunların organize olup önüme konulması ilginç. "Bunları hâlâ niye silmiyorsun" diye soranlar var, bir utanç olarak duruyor onlar. Bu kadar iyi niyetimizin, gururlanmamızın geldiği yerde sonucu bu...Kandırıldık.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Hayat yine felç oldu! Elektrik ve internet gittiHayat yine felç oldu! Elektrik ve internet gitti
Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?

En Çok Okunan Haberler

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılabilir!

Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılabilir!

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Baro başkanları işçilerle karşı karşıya geldi

Baro başkanları işçilerle karşı karşıya geldi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Kan donduran dehşet! 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın'

Kan donduran dehşet! 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın'

Diğer Haberler
Domaniç'i yine dolu ve sel vurdu! Elektrik ve internet kesildi

Hayat yine felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi

Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sardor Umurzakov'la görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sardor Umurzakov'la görüştü

Bursa'da selin vurduğu Dudaklı köyündeki çiftçi: Ben böyle bir şey görmedim

66 yaşındayım ben böyle bir şey görmedim

Niğde’de hayvan çiftliğinde yangın

Niğde’de hayvan çiftliğinde yangın

Psikolojik sorunlar yaşayan adam karısını darp edip rehin aldı

Karısını darp edip rehin aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.