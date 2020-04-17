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FETÖ’nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 21:16 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik aranan kilit isimlerinden Rahmi Bıyık’ın Londra’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

FETÖ’nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü

Alınan bilgiye göre, FETÖ’nün kilit ismi olarak bilinen ve araması bulunan Rahmi Bıyık, yaşadığı Londra kentinde koronavirüse (Covid-19) yakalandı. Tedavi altına alınan Bıyık’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. FETÖ'ye ait olduğu bilinen HÜRSİAD (Hür Sanayici ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Bıyık aynı zamanda Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki mali işlerden sorumlu imamı olarak biliniyordu. Bunun yanı sıra bir sürede Büyük Birlik Partisinde (BBP) Genel Başkan Yardımcılığı yapan Bıyık’ın adı son olarak Mansur Yavaş’ın CHP’den aday gösterildiğinde geçmişti.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN ARANIYORDU

CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün'ün ise Mansur Yavaş'ın CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasını sağlayan isimler arasında gösterdiği Rahmi Bıyık, açılan soruşturmalar kapsamında FETÖ üyeliğinden dolayı aranıyordu.

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FETÖ Rahmi Bıyık koronavirüs

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