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FETÖ'nün La Casa de Papel oyunu deşifre oldu

14.11.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da FETÖ soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanlığında üst düzey görevli 53 örgüt mensubu ile bir ’mahrem imam’ ByLock kullanıcısından yola çıkılarak deşifre edildi. Sanıkların La Casa de Papel dizisindeki gibi şehir ismi kullandıkları ortaya çıktı.

FETÖ'nün La Casa de Papel oyunu deşifre oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ByLock Çalışma Grubu tarafından yapılan analizlerde "429945" ID numaralı ByLock hattının Dışişleri Bakanlığında aktif görev yaptığı öğrenilen A.U.’ya ait olduğu tespit edildi.

KİMLİKLERİ ARAŞTIRILIYOR

İlk incelemeye göre gruptaki 5 ByLock hattının kime ait olduğu tespit edildi ancak geriye kalan 49 kullanıcının gerçek kimliklerine ulaşılamadı.

ŞEHİR İSİMLERİ KULLANDILAR

Uzmanlar, kullanıcıların "La Casa de Papel" dizisindeki karakterler gibi isim yerine ülke başkentleri ve en meşhur şehirlerin isimlerini kullandığını tespit etti. Elde edilen bilgilerle Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışma yapılırken, kısa süre içinde "Pazarlamacılar" grubundaki ByLock kullanıcıları tek tek tespit edildi.

Ortaya çıkarılan ByLock kullanıcıları arasında "ataşe", "başkatip", "daimi temsilcilik müsteşarı", ve "katip" gibi meslek grubundan isimler yer alırken, Ankara merkezli operasyonlarda yakalanan ByLock kullanıcıları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö La Casa De Papel dizisi
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