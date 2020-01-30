FETÖ o tarihten sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz yargılanan B.P. hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan B.P., "Üniversitede bu yapıyla tanıştım. Evlerinde imamlık yaptım. Üniversite son sınıftayken beni KYK’dan sorumlu imam yaptılar. Bylock kullandım. A.V. isimli şahıs bize tuşlu telefon verdi. 1 yıl bunu kullandık. Daha sonra A.V. Ankara’dan

toplantıdan geldi ve beni tek olarak çağırdı. Görüşmemizde ’Bundan sonra tuşlu telefon kullanmıyoruz, akıllı telefon kullanacağız’ dedi. Akıllı telefon almak için paramın olmadığını söyleyince bana aylık 100 TL ödemem şartı ile telefon almam için 700 TL verdi. Telefonu aldıktan sonra A.V.’nin evine gittim ve orada Bylock’u yükledim" dedi.

FETÖ 17/25 ARALIK'TAN SONRA KOD ADLARINI DEĞİŞTİRMİŞ

Savunmasına devam eden B.P., Bu yapı içerisinde ’Osman’ ve ’Fatih’ kod adlarını kullandım. 17/25’ten sonra ’Kod adlarını değiştirelim’ dediler. Bana da ’Fatih’ kod adını verdiler" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA

