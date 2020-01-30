HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ o tarihten sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş

FETÖ o tarihten sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 15:12 | Son Güncelleme

Kayseri'de görülen FETÖ davasında tutuksuz olarak yargılanan sanık, FETÖ'nün 17/25 Aralık’tan örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirdiğini söyledi. Kayseri’de ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuksuz yargılanan sanık, mahkemede yaptığı savunmada, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 17/25 Aralık’tan sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirdiğini, kullandığı ’Osman’ kod adının da ’Fatih’ olarak değiştirildiğini itiraf etti.Kayseri 2.

FETÖ o tarihten sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz yargılanan B.P. hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan B.P., "Üniversitede bu yapıyla tanıştım. Evlerinde imamlık yaptım. Üniversite son sınıftayken beni KYK’dan sorumlu imam yaptılar. Bylock kullandım. A.V. isimli şahıs bize tuşlu telefon verdi. 1 yıl bunu kullandık. Daha sonra A.V. Ankara’dan
toplantıdan geldi ve beni tek olarak çağırdı. Görüşmemizde ’Bundan sonra tuşlu telefon kullanmıyoruz, akıllı telefon kullanacağız’ dedi. Akıllı telefon almak için paramın olmadığını söyleyince bana aylık 100 TL ödemem şartı ile telefon almam için 700 TL verdi. Telefonu aldıktan sonra A.V.’nin evine gittim ve orada Bylock’u yükledim" dedi.

FETÖ 17/25 ARALIK'TAN SONRA KOD ADLARINI DEĞİŞTİRMİŞ

Savunmasına devam eden B.P., Bu yapı içerisinde ’Osman’ ve ’Fatih’ kod adlarını kullandım. 17/25’ten sonra ’Kod adlarını değiştirelim’ dediler. Bana da ’Fatih’ kod adını verdiler" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısıMeteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ kod ad 17/25 Aralık

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Kurum'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama

Bakan Kurum'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama

MHP Lideri Bahçeli'den 'Yüzyılın Anlaşması'na sert tepki

Bahçeli'den sert tepki: Sabotajdır!

Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de deprem!

Son dakika! Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Çin’de koronavirüs nedeniyle evlerin mühürlendiği iddiası

Yeni bir iddia daha! Evler mühürlendi

Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!

Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.