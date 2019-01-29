FETÖ sanığı üniversiteliye 6 yıl 3 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Sinan A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sinan A., karar duruşmasında hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasını kabul etmeyen sanık Sinan A., suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını istedi.
Yargılama sonucunda Sinan A'ya, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamı kararlaştırıldı.
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