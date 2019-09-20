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FETÖ sanıklarının ailelerine para desteği sağlayanlar, adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 11:39 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, düzenlenen operasyonda, yurt dışından gelen paraları, açığa alınan veya tutuklanan FETÖ/PDY sanıklarının yakınlarına ulaştırdığı tespit edilip gözaltına alınan 2'si kadın, 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, düzenlenen operasyonda, yurt dışından gelen paraları, açığa alınan veya tutuklanan FETÖ/PDY sanıklarının yakınlarına ulaştırdığı tespit edilip gözaltına alınan 2'si kadın, 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ sanıklarının ailelerine, yurt dışından para gönderildiğini belirledi. 'Terörizme finans sağlamak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, kimlikleri belirlenen 4 şüpheli takibe alındı. Düzenlenen operasyonda, öğretmen Yasemin G. ile Banu A., Recep Resul Ş. ve İsa Ö. gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve arabalardan 4 bin 400 TL, 900 dolar, 20 euro, 1 dolar, Zaman Gazetesi'ne ait kupürler ve örgüt lideri Fethullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheli Yasemin G., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

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