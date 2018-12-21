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FETÖ şüphelilerinden F serisi dolar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 16:50 | Son Güncelleme

Cavit AKGÜN / MUĞLA, DHA) MUĞLA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün 'gaybubet' olarak adlandırılan gizli evlerine yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, DHA) MUĞLA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün 'gaybubet' olarak adlandırılan gizli evlerine yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde F serisi dolar çıktığı belirtildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin gaybubet evleri yapılanmasına yönelik olarak çeşitli illerdeki mahkemeler tarafından firari olarak aranan şüphelilerin kalabileceği değerlendirilen 16 adres tespit edildi. Bugün sabah saatlerinde Muğla ve ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Muğla, İzmir ve Denizli illerindeki soruşturmalar kapsamında aranan 13 FETÖ/PDY şüphelisi yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 17'si F serisi olan 175 bin 273 dolar, 195 euro, 6 bin 880 lira, 2 Suudi Arabistan riyali ve 10 dirhem, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve sahte kimlik ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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