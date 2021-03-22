FETÖ şüphelisi eski istihbarat Albay Arif Yekebaş tutuklandı

FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski istihbarat Albay Arif Yekebaş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2018’den bu yana firari olarak aranan Yekebaş, 18 Mart’ta Bahçelievler’de saklandığı evde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yekebaş, Ankara Adliyesi’ne getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren Yekebaş, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

