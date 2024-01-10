HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ'ye bir darbe daha! 12 ilde düğmeye basıldı, 38 kişi yakalandı: Ziynet eşyaları, banka hesapları...

FETÖ'ye bir darbe daha! 12 ilde düğmeye basıldı, 38 kişi yakalandı: Ziynet eşyaları, banka hesapları...

10.01.2024 08:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı Kıskaç-3 operasyonları düzenledi. Operasyonlar kapsamında 38 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilenler dikkatlerden kaçmadı.

FETÖ'ye bir darbe daha! 12 ilde düğmeye basıldı, 38 kişi yakalandı: Ziynet eşyaları, banka hesapları...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince 12 ilde gerçek gerçekleştirilen “Kıskaç-3” Operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında operasyonların detayına ilişkin bilgiler verdi.

23ş12l

ÖRGÜTÜN YAPILANMALARINDA FAALİYET GÖSTERİYORLARDI

Paylaşımında örgütün, sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Konya merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya “Örgütün Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Hatay merkezli Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüphelinin yakalandığını söyledi.

BANK ASYA HESAPLARI, SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

Yerlikaya paylaşımın devamında “Örgütün sözde ‘Öğrenci Yapılanması’ içerisinde faaliyette bulundukları ve Ankesörlü/Kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen Ordu, İstanbul ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde Bank Asya’da hesap artırım kayıtları bulunan ve sosyal medya üzerinden FETÖ’nün propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İzmir ve Konya’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Düzce, İstanbul ve Denizli olmak üzere 3 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandı” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu benzetmesiFatih Altaylı'dan çok konuşulacak Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu benzetmesi
Maske düzenlemesi gündemde!Maske düzenlemesi gündemde!
Aktardan, bağışıklığı güçlendirmenin yollarıAktardan, bağışıklığı güçlendirmenin yolları
Anahtar Kelimeler:
fetö
En Çok Okunan Haberler
Jeffrey Epstein belgeleri kan dondurmaya devam ediyor: 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişki için...

Jeffrey Epstein belgeleri kan dondurmaya devam ediyor: 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişki için...

Faiz oranları ne olacak? Rakam ve tarih verdi: Yüzde 60...

Faiz oranları ne olacak? Rakam ve tarih verdi: Yüzde 60...

Yıl 1999! Bill Clinton ziyareti sonrası kaybolan o çocuklar...

Yıl 1999! Bill Clinton ziyareti sonrası kaybolan o çocuklar...

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ezber bozan deprem uyarısı!

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ezber bozan deprem uyarısı!

İstanbul için yeni kar yağışı tahmini! Göz kırpmıştı, geri geliyor...

İstanbul için yeni kar yağışı tahmini! Göz kırpmıştı, geri geliyor...

Türkiye'de ilk kez denendi! Porsiyonu 100 liradan satılıyor

Türkiye'de ilk kez denendi! Porsiyonu 100 liradan satılıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Hakiki deri ayakkabıda büyük fırsat! Camper kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Hakiki deri ayakkabıda büyük fırsat! Camper kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.