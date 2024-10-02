FETÖ'ye operasyonda 6 gözaltı! Gayrubet evlerinden 1 milyon liralık altın çıktı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

14 FARKLI ADRESE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yapılan çalışmalarda örgüte üye oldukları HTS ve ankesör kayıtları ile tespit edilen şüphelilerin, adli takipten kurtulmak için sahte kimlik kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin terör örgütü üyeleri arasında güvenli ev olarak tabir ettikleri Gaybubet Evlerinde kaldıklarını belirleyen polis, dün sabah 14 farklı adrese saat 06.00’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

EVLER, KUYUMCUYU ARATMADI!

Yapılan operasyonlar kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınırken, evden çıkan altınların değeri herkesi şaşkına çevirdi. Aramalarda toplam 1 milyon 200 bin lira değerinde altın ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda dijital materyal de operasyonlar kapsamında ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Melih Yılmaz tarafından yayına alınmıştır