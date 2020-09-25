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FETÖ’cü astsubaya MİT operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 17:49 | Son Güncelleme

İzmir’de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) mensup sözde mahrem imamla aktif olarak görüşmeye devam ettiği belirlenen astsubay, MİT destekli operasyonla yakalandı.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İzmir Bölge Başkanlığı görevlileri, kentteki bir birlikte görev yapan astsubay M.Ç.’nin, FETÖ’de askerlerden sorumlu mahrem imam S.İ.

İzmir’de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) mensup sözde mahrem imamla aktif olarak görüşmeye devam ettiği belirlenen astsubay, MİT destekli operasyonla yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İzmir Bölge Başkanlığı görevlileri, kentteki bir birlikte görev yapan astsubay M.Ç.’nin, FETÖ’de askerlerden sorumlu mahrem imam S.İ. ile güncel şekilde irtibatlı olduğu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı.
FETÖ’nün, TSK’ye sızdırdığı mensuplarıyla haberleşmek için kullandığı ankesör ve sabit kontörlü hat aramaları da saptanan M.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
M.Ç. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan dava açılırken, mahrem imam S.İ. de başka ilde yürütülen soruşturma kapsamında “silahlı terör örgütü yöneticisi olma” suçundan tutuklandı.

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