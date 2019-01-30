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FETÖ’den hapis cezası alan öğretmen yeniden gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:47 | Son Güncelleme

Samsun’da, FETÖ/PDY tarafından gözaltına alınıp yargılandığı mahkemece hapis cezasına çarptırılan öğretmen, yeni delillerin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilip hakkında dava açılan öğretmen Ahmet Ö., yargılandığı mahkemece ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’den hapis cezası alan öğretmen yeniden gözaltında

Samsun’da, FETÖ/PDY tarafından gözaltına alınıp yargılandığı mahkemece hapis cezasına çarptırılan öğretmen, yeni delillerin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilip hakkında dava açılan öğretmen Ahmet Ö., yargılandığı mahkemece ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, FETÖ soruşturması kapsamına yeni delillerin ortaya çıkması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Ahmet Ö.’yü yeniden gözaltına aldı. Ahmet Ö.’nün FETÖ’nün öğrenci evlerine öğrenci aktardığı, askeri okullara yönlendirme yaptığı ve öğrencileri okurken ankesörden arayıp görüşmelere gittiği iddia edildi. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Ahmet Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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