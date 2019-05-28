FETÖ’nün ’Afrikalı öğrenciler sorumlusu’ yakalandı

Adana’da FETÖ’nün öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ’Afrikalı öğrenciler sorumlusu’ Somali vatandaşı adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün “Afrikalı öğrenciler sorumlusu” olduğu değerlendirilen Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Somali vatandaşı A.M.A. gözaltına alındı.

Emniyette sorgulaması tamamlanan şüpheli, adli tıp biriminde sağlık kontrolünde geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.



